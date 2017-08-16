В Башкирии назвали среднюю зарплату

По данным Башкортостанстата, она составила 30 743 рубля, или +8,7 процента к прошлогоднему показателю. Рост реальной заработной платы к июню 2016 года составил 4,8 процента.

В январе текущего года средняя номинальная начисленная заработная плата в регионе равнялась 26 760 рублям, в апреле — 29 140 рублям, в мае — 31 983 рублям.