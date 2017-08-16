В Башкирии назвали среднюю зарплату
УФА, 16 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Статистики Башкортостана назвали среднюю номинальную начисленную зарплату, включая организации малого предпринимательства за июнь 2017 года.
УФА, 16 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Статистики Башкортостана назвали среднюю номинальную начисленную зарплату, включая организации малого предпринимательства за июнь 2017 года.
По данным Башкортостанстата, она составила 30 743 рубля, или +8,7 процента к прошлогоднему показателю. Рост реальной заработной платы к июню 2016 года составил 4,8 процента.
В январе текущего года средняя номинальная начисленная заработная плата в регионе равнялась 26 760 рублям, в апреле — 29 140 рублям, в мае — 31 983 рублям.
Справка. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата определяется, исходя из начисленного фонда заработной платы работников, деленного на среднесписочную численность работающих и на количество месяцев в периоде.