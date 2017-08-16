Верховный суд РТ удовлетворил иск пострадавшего вкладчика ТФБ

Суд установил, что средства вкладчика Татфондбанка перевели в доверительное управление «ТФБ Финанс». При этом сотрудницы банка скрыли от вкладчика, что в случае отзыва лицензии у Татфондбанка, его деньги уже не будут застрахованы. Таким образом, его средства не возместят. Сам вкладчик прочитать условия сделки не смог по состоянию здоровья.