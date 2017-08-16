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12:29 (мск), источник: АиФ Казань

Верховный суд РТ удовлетворил иск пострадавшего вкладчика ТФБ

Верховный суд РТ удовлетворил иск вкладчика Татфондбанка, деньги которого перевели в доверительное управление «ТФБ Финанс», сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Источник: Аргументы и факты

Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляцию Лениногорского прокурора на решение Вахитовского райсуда Казани об отказе в удовлетворении иска прокуратуры, выступившей в защиту прав пострадавшего вкладчика Татфондбанка.

Суд установил, что средства вкладчика Татфондбанка перевели в доверительное управление «ТФБ Финанс». При этом сотрудницы банка скрыли от вкладчика, что в случае отзыва лицензии у Татфондбанка, его деньги уже не будут застрахованы. Таким образом, его средства не возместят. Сам вкладчик прочитать условия сделки не смог по состоянию здоровья.

По закону сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана судом недействительной. В результате Верховный суд удовлетворил иск о признании сделки недействительной и признал заявителя вкладчиком Татфондбанка. В результате мужчина сможет возместить свои средства.

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