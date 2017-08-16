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12:44 (мск), источник: РИА Новости

Путин поручил разобраться с системой формирования цен на авиабилеты

ПИОНЕРСКИЙ (Калининградская обл.), 16 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) поручил разобраться с автоматизированной системой формирования цен на авиабилеты.

Источник: РИА "Новости"

На сложную ситуацию с формированием цен на авиабилеты внутри России обратил внимание руководитель ФАС Игорь Артемьев в ходе совещания о развитии транспортной инфраструктуры.

«Полностью с вами согласен. Надо точно совершенно разобраться с этим, что там происходит. Я знаю про эти компьютерные системы, которые сами цены устанавливают», — заявил Путин.

По словам Артемьева, субсидии, которые предоставляет правительство на пассажирские перелеты, у населения вызывают много раздражения, поскольку воспользоваться ими может лишь ограниченное количество людей.

За формирование цен на перелёты отвечают специальные компьютерные системы, которые российские перевозчики импортировали из Европы и США, они назначают стоимость в зависимости от роста спроса, что внешне выглядит, по утверждению главы ФАС, как картельный сговор всех авиационных компаний мира.

«Можно было бы получить Минэку (Минэкономразвития — ред.), нам и Минтрансу эту систему разобрать и посмотреть, насколько она соответствует законодательству, лучшим практикам, которые есть. И, конечно, если мы приведём эту систему в экономически обоснованный ряд, то это в общем приведёт к тому, что цены не будут так быстро расти», — предложил Артемьев.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пассажиры опасаются подорожания авиабилетов
Во время загрузки произошла ошибка.
1 августа© Ньюстюб
10 комментариевк этой статье
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Комментарии10
Комментарии
10
Иван Орлов
Президент решает все вопросы в стране, а чем тогда занимаются министерства?
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