PwC назвала киберспорт основным драйвером роста индустрии развлечений

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​По итогам 2016 года общий объем мировой индустрии развлечений и СМИ составил $1,8 трлн; в следующие пять лет ее среднегодовой темп роста составит 4,2%, говорится в традиционном ежегодном «Всемирном обзоре индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2017−2021 годы» консалтинговой компании PwC (есть в распоряжении РБК). При этом, рынок будет расти в основном за счет таких инновационных сегментов, как киберспорт и виртуальная реальность, говорится в отчете.

Как подчеркивает Юрий Пуха, партнер, руководитель практики PwC по оказанию услуг компаниями индустрии развлечений и СМИ, эти два сегмента впервые добавлены к традиционному списку исследуемых направлений (ТВ, интернет, киноиндустрия и т. д. ).

Согласно прогнозу, если по итогам 2016 года мировой рынок киберспорта оценивался в $327 млн, а виртуальной реальности в $869 млн, то уже по итогам 2021 года они вырастут до $874 млн и $15,082 млрд соответственно.

Для сравнения, рынок видеоигр за аналогичный период увеличится с $92,804 млрд до $137,939 млрд, интернет-рекламы — с $189,677 млрд до $302,87 млрд. Самым «значительным» сегментом, как и в 2016 году, к концу 2021 года останется категория услуг «доступ в интернет»: согласно прогнозу, он увеличится с $482,622 млрд до $646,623 млрд.

Среднегодовой темп роста рынка киберспорта в ближайшие пять лет составит 21,7%.

​​По итогам 2016 года, странами-лидерами, на которые пришлось 81% от общемировой емкости рынка, стали США ($108 млн), Южная Корея ($102 млн) и Китай ($56 млн). В России рынок киберспорта пока значительно меньше — всего $3,8 млн, но прогноз по темпу его ежегодного у аналитиков выше общемирового — 33,2%.

Еще более значительными темпами, на 77% ежегодно, будет расти мировой рынок виртуальной реальности. «В 2019 году видео обгонит интерактивные приложения и игры по уровню дохода, — прогнозируют аналитики PwC. — Рост рынка виртуальной реальности обеспечивает высокая популярность видео в данном формате и появление портативных мобильных шлемов, которым для работы нужен смартфон». Объем рынка потребительского контента для виртуальной реальности к концу 2021 года составит $138 млн при совокупном среднегодовом темпе роста в 71,5%. Самый высокий совокупный темп роста — 152% аналитики прогнозируют в категории «видео в формате виртуальной реальности» — его объем через пять лет составит $82 млн.

К 2021 году в России будет использоваться порядка 12,8 млн шлемов виртуальной реальности, предполагает PwC. При этом, основная часть из них (89,1%, или 11,4 млн шлемов) будет портативными и доступными по цене мобильными устройствами, которым для работы необходим только смартфон.

Новое поколение

Согласно прогнозу PwC, практически во всех сегментах глобального рынка развлечений переломные события или уже произошли, «или ожидаются в ближайшие 5 лет». В числе таких переломных точек аналитики называют превышение в 2016 году доходов онлайн-рекламы над телевизионными бюджетами, а также то, что общий доход от цифровых музыкальных записей превысил доход от музыкального контента на физических носителях, а доход от потокового музыкального контента — доход от скачиваний.

Среди предстоящих глобальных изменений в PwC выделяют ожидаемое уже в 2017 году превышение доходов от онлайн-видео над доходами от видео для домашнего просмотра на физических носителях. Как ожидают аналитики, в 2019 году доход от видео в формате виртуальной реальности превысит доход от интерактивных приложений и игр, а в 2020-м мобильный трафик впервые превысит объем передачи данных через широкополосные фиксированные каналы.

«Виновниками» предстоящих изменений в PwC называют смену поколений, которая заставит компании в сфере развлечений и СМИ «работать в совершенно новых условиях».