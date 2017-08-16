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12:41 (мск), источник: NewsKo

В Прикамье утверждён порядок возмещения расходов на газификацию домов

В Пермском крае утверждён порядок возмещения расходов на технологическое присоединение к газовой сети жилых домов.

Источник: Reuters

Поддерживать будут наиболее нуждающихся собственников, которые не имеют возможности самостоятельно оплатить эту услугу: пенсионеров, инвалидов, семьи с детьми-инвалидами, многодетные и малоимущие семьи,

Доход человека или семьи для возмещения расходов должен быть меньше двукратной величины прожиточного минимума. Площадь жилого помещения не должна превышать 66 кв. м, если собственник проживает один.

Для семьи из двух человек — 84 кв. м, из трёх и более — 108 кв. м, для многодетной семьи — 180 кв. м.

«Мы платим за человека», — пояснил министр соцразвития Павел Фокин.

Он также рассказал, что льготникам необходимо будет обратиться с заявлением, договором о технологическом присоединении газоиспользующего оборудования к газораспределительной сети и актами выполненных работ в органы социальной защиты по месту жительства.

Размер выплаты составит 100% от утверждённых тарифов: от 24 до 40 тыс. руб. По предварительным подсчётам, данной услугой в регионе смогут воспользоваться порядка 1 тыс. 300 семей.

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