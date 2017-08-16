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16:30 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде появится Иранский торговый дом

Укрепление торгово-экономического, культурного и социального сотрудничества между Волгоградской областью и провинцией Мазандаран Исламской республики Иран обсудили на рабочей встрече представители исполнительной власти обеих сторон. Особое внимание на встрече уделили созданию в Волгоградской области Иранского торгового дома, на площадке которого разместится постоянная экспозиция товаров из иранских провинций.

Источник: РИАЦ

Визит делегации Ирана в Волгоградскую область стал очередным шагом в развитии торгового партнерства. Намерения расширить сотрудничество с Волгоградской областью представители финансовых округов Ирана выразили на совещании Министерства экономического развития Российской Федерации. Отметим, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров входит в состав постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, что дает дополнительные возможности для привлечения инвестиций, налаживания взаимодействия с Ираном в разных сферах и подтверждает статус региона государственного значения. Отметим, в Иране произошла смена руководства страны, однако это не повлияло на планы по развитию двустороннего сотрудничества.

— Отношения между странами развиваются по восходящей, и я надеюсь на сохранение этой тенденции. У такого экономического взаимодействия Волгоградской области и провинции Мазандаран очень высокий потенциал — у Ирана одна из ведущих экономик на Ближнем Востоке. Бизнесменов из Ирана заинтересовали поставки зерна, строительство предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, а также создание логистических центров на территории региона. У нас есть ряд предложений, выгодных для обеих сторон, и, убежден, что создание в Волгограде торгового дома Ирана станет новым этапом на пути укрепления и развития наших торгово-экономических связей, — отметил заместитель губернатора Волгоградской области — председатель комитета финансов Александр Дорждеев.

Ключевым мероприятием, в котором примет участие делегация провинции Мазандаран, станет четырехдневная выставка иранских товаров в выставочном комплексе Экспоцентр. Она пройдет с 16 по 19 августа и представит потенциал провинции Мазандаран.

— Проведение выставки способствует расширению торговли между Волгоградской областью и Республикой Иран. Надеемся, что итогом выставки станет подписание договоров с новыми партнерами. В последнее время мы экспортируем в Россию много товаров, в том числе цитрусовые, сухофрукты, напитки, продукты питания, химию, пластмассу, — рассказал заместитель губернатора провинции Мазандаран Исламской Республики Иран Хасану Хейрианпуру.

На фоне укрепления российско-иранского сотрудничества рост внешнеторгового оборота Волгоградской области с Ираном в 1 квартале 2017 года составил 174%. В Иран из волгоградского региона поставляются злаковые и масленичные культура, кукуруза и нут. Также достигнута договоренность о поставках в республику Иран цемента с Михайловского предприятия «Себряковцемент». Сейчас также прорабатывается межрегиональное соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Волгоградской областью и провинцией Мазандаран.

— Расширенный визит делегации провинции Мазандаран — это большой шаг к укреплению сотрудничества во всех сферах. Четырехдневная выставка позволит более подробно ознакомиться с иранской продукцией и улучшить экономические связи между регионами. Уверен, она пройдет достойно и будет способствовать установлению деловых отношений, — подчеркнул заместитель губернатора Волгоградской области — председатель регионального комитета экономической политики и развития Александр Сиваков.

Добавим, развитие экспортного потенциала Волгоградской области — одна из приоритетных задач региональной власти и профильных ведомств. Еще в декабре 2016 года губернатор Андрей Бочаров и генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Петр Фрадков подписали в Москве соглашение о сотрудничестве, которое позволяет предприятиям региона получать господдержку на развитие внешнеэкономической деятельности. Сегодня Волгоградская область поддерживает экономические связи со 121 страной мира и занимает третье место в ЮФО по объемам внешней торговли. В 2016 году внешнеторговый оборот региона составил более 1,9 миллиарда долларов США.

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