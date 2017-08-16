В Волгограде появится Иранский торговый дом
Укрепление
Укрепление
Визит делегации Ирана в Волгоградскую область стал очередным шагом в развитии торгового партнерства. Намерения расширить сотрудничество с Волгоградской областью представители финансовых округов Ирана выразили на совещании Министерства экономического развития Российской Федерации. Отметим, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров входит в состав постоянной
— Отношения между странами развиваются по восходящей, и я надеюсь на сохранение этой тенденции. У такого экономического взаимодействия Волгоградской области и провинции Мазандаран очень высокий потенциал — у Ирана одна из ведущих экономик на Ближнем Востоке. Бизнесменов из Ирана заинтересовали поставки зерна, строительство предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, а также создание логистических центров на территории региона. У нас есть ряд предложений, выгодных для обеих сторон, и, убежден, что создание в Волгограде торгового дома Ирана станет новым этапом на пути укрепления и развития наших
Ключевым мероприятием, в котором примет участие делегация провинции Мазандаран, станет четырехдневная выставка иранских товаров в выставочном комплексе Экспоцентр. Она пройдет с 16 по 19 августа и представит потенциал провинции Мазандаран.
— Проведение выставки способствует расширению торговли между Волгоградской областью и Республикой Иран. Надеемся, что итогом выставки станет подписание договоров с новыми партнерами. В последнее время мы экспортируем в Россию много товаров, в том числе цитрусовые, сухофрукты, напитки, продукты питания, химию, пластмассу, — рассказал заместитель губернатора провинции Мазандаран Исламской Республики Иран Хасану Хейрианпуру.
На фоне укрепления
— Расширенный визит делегации провинции Мазандаран — это большой шаг к укреплению сотрудничества во всех сферах. Четырехдневная выставка позволит более подробно ознакомиться с иранской продукцией и улучшить экономические связи между регионами. Уверен, она пройдет достойно и будет способствовать установлению деловых отношений, — подчеркнул заместитель губернатора Волгоградской области — председатель регионального комитета экономической политики и развития Александр Сиваков.
Добавим, развитие экспортного потенциала Волгоградской области — одна из приоритетных задач региональной власти и профильных ведомств. Еще в декабре 2016 года губернатор Андрей Бочаров и генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Петр Фрадков подписали в Москве соглашение о сотрудничестве, которое позволяет предприятиям региона получать господдержку на развитие внешнеэкономической деятельности. Сегодня Волгоградская область поддерживает экономические связи со 121 страной мира и занимает третье место в ЮФО по объемам внешней торговли. В 2016 году внешнеторговый оборот региона составил более 1,9 миллиарда долларов США.