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13:29 (мск), источник: Клопс.ru

В Храброво отменили три московских рейса

В среду, 16 августа, в Храброво отменили три столичных рейса. Информация об этом содержится на онлайн-табло аэропорта.

Источник: Клопс.ru

Речь идёт о рейсе U6 627 авиакомпании «Уральские авиалинии» из Домодедово, который должен был приземлиться в 15:20. Второй отменённый рейс — U6 167, прилетающий в 16:10. Также отменён самолёт другой авиакомпании UT 329 из Внуково в 16:25. Вылеты соответственно тоже не осуществляются.

По сообщению пресс-службы воздушной гавани, в терминале аэропорта нет большого потока пассажиров. Об отмене своих рейсов авиакомпании известили их заранее.

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