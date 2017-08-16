В Храброво отменили три московских рейса

Речь идёт о рейсе U6 627 авиакомпании «Уральские авиалинии» из Домодедово, который должен был приземлиться в 15:20. Второй отменённый рейс — U6 167, прилетающий в 16:10. Также отменён самолёт другой авиакомпании UT 329 из Внуково в 16:25. Вылеты соответственно тоже не осуществляются.