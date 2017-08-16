Ситуация с АЧС в Омской области грозит ограничением экспорта зерновых

Регионы РФ могут отказаться от закупок в Омской области зерна 1 и 2 классов, идущих на продовольственные цели. Об этом сообщает портал «Омск здесь» со ссылкой на главного санитарного врача региона Владимира Плащенко.

В связи со вспышкой АЧС вывозить фуражное зерно и корма из региона можно только в те субъекты федерации, которые также пострадали от чумы свиней. В благополучные регионы разрешено реализовывать только корма, прошедшие термическую обработку при температуре не менее 70 градусов. При этом ограничения на вывоз зерна и кормов будут действовать в Омской области и после снятия карантина по АЧС.