В Башкирии назвали самые бедные и самые богатые отрасли по зарплате

Выяснилось, что самые большие зарплаты в республике получают те, кто занят в сфере по производству нефтепродуктов — в среднем 74 106 рублей в месяц. Это на 9,7 процента меньше, чем в январе-июне 2016 года.

На втором месте самых высокодоходных отраслей в Башкортостане — добыча полезных ископаемых. Средняя зарплата в этой сфере составила почти 48 449 рублей или плюс 2,8 процента к зарплатному уровню января-июня 2016 года.

На третьем месте — финансовая и страховая деятельность. Работники этой сферы получают в среднем 42 343 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года «зарплатный» рост составил 7,4 процента.

В перечень сфер деятельности, средняя зарплата в которых превышает 40 тысяч рублей, также вошли: «Производство прочих транспортных средств и оборудования» — 41 821 рубль в среднем; «Производство химических веществ и химических продуктов» — 41 540 рублей, а также профессиональная, научная и техническая деятельность — 40 457 рублей в месяц.

Самыми бедными на зарплату сферами в республики стали следующие: «Производство кожи и изделий из кожи» — в среднем 11 917 рублей в месяц, «Производство мебели» — 14 010 рублей, «Лесоводство и лесозаготовки» — 15 399 рублей.

В целом по отраслям среднемесячная начисленная заработная плата работников в январе-июне 2017 года составила в Башкортостане 28 976 рублей — на 5,8 процента больше, чем год назад.