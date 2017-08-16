Три симферопольских МУПа задолжали «Крымэнерго» свыше 250 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости (Крым). Долг симферопольских муниципальных управляющих компаний перед «Крымэнерго» на сегодняшний день составляет более 250 млн рублей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости (Крым). Долг симферопольских муниципальных управляющих компаний перед «Крымэнерго» на сегодняшний день составляет более 250 млн рублей.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил заместитель генерального директора ГУП «Крымэнерго» Валерий Сергеев.
Он уточнил, что речь идет об электроэнергии, которая расходуется на освещение лифтов, лестничных пролетов и нежилых помещений. В должниках — «Киевский жилсервис», «Железнодорожный жилсервис» и «Центральный жилсервис», которые с 2015 года по причине отсутствия соответствующих договоров с «Крымэнерго» не вносили оплату за данный вид услуг.
«Этими тремя МУПами задолженность за ОДН (общедомовые нужды — ред.) составила 261, 5 млн руб за 2015- 2016 годы. Проблема в том, что они не заключили договор на поставку электроэнергии с “Крымэнерго”. Вторая проблема — у них отсутствует тариф на состав платы за содержание жилья. Они говорят, что у них нет этого тарифа, и они не могут собирать деньги. Хотя они лукавят, 354-ое постановление четко говорит: вы обязаны собирать эти средства», — подчеркнул Сергеев.
Он пояснил, что данный вопрос решается на уровне МинЖКХ и Минэнерго Республики.
«Мы не ставим ультиматум управляющим компаниям, пытаемся найти решение. Думаю, мы уже практически подошли к решающему этапу: была договоренность с МУПами подписать договора на поставку электроэнергии, и дальше рассматривать вопрос уже о выставлении счетов по ОДН», — сообщил он.
«В целом за шесть месяцев 2017 года мы отгрузили электроэнергии на 7,465 млрд, а оплатили нам 7, 420 млрд, то есть уровень оплаты 99, 4%. В 2016 году уровень оплаты был 92, 3%. А население нам оплатило за эти полгода 97,8%. При этом и цена у нас поднялась в два раза, и люди активнее платят —не хотят накапливать задолженность», — заключил заместитель гендиректора «Крымэнерго».