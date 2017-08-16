В парке им. 30-летия ВЛКСМ высадят 5 тыс. саженцев
В городе реализуется экологический проект.
В городе реализуется экологический проект.
5 тыс. саженцев высадят в
Когда деревья подрастут, из высадят в других парках и скверах города. Уже сейчас в этом
«Посадочный материал понадобится при дальнейшем благоустройстве парков и скверов Омска. Напомним, что только в прошлом году в парке им. 30-летия ВЛКСМ в рамках компенсационного озеленения высажено около 700 деревьев, в парке “Советский” — более 100. С момента открытия сада “Сибирь” в 2014 году на его территории высажено 320 деревьев и 200 кустарников», — отметил директор департамента культуры Владимир Шалак.