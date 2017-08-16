В парке им. 30-летия ВЛКСМ высадят 5 тыс. саженцев

5 тыс. саженцев высадят в мини-питомнике парка им. 30-летия ВЛКСМ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Когда деревья подрастут, из высадят в других парках и скверах города. Уже сейчас в этом мини-питомнике находятся 2 тыс. саженцев, а в скором времени здесь высадят ещё 5 тыс. деревьев лиственных и хвойных пород.