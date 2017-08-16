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13:14 (мск), источник: АиФ Омск

В парке им. 30-летия ВЛКСМ высадят 5 тыс. саженцев

В городе реализуется экологический проект.

5 тыс. саженцев высадят в мини-питомнике парка им. 30-летия ВЛКСМ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Когда деревья подрастут, из высадят в других парках и скверах города. Уже сейчас в этом мини-питомнике находятся 2 тыс. саженцев, а в скором времени здесь высадят ещё 5 тыс. деревьев лиственных и хвойных пород.

«Посадочный материал понадобится при дальнейшем благоустройстве парков и скверов Омска. Напомним, что только в прошлом году в парке им. 30-летия ВЛКСМ в рамках компенсационного озеленения высажено около 700 деревьев, в парке “Советский” — более 100. С момента открытия сада “Сибирь” в 2014 году на его территории высажено 320 деревьев и 200 кустарников», — отметил директор департамента культуры Владимир Шалак.

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