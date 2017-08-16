Счетная палата Петербурга пообещала метрополитену новую проверку
Метрополитен
Метрополитен
Такое заявление сделал глава КСП Вадим Лопатников в среду, 16 августа. По его словам, вероятно, проверку проведут в 2018 году, однако в настоящее время рано говорить о
О результатах подписания документа коллегией счетной палаты будет известно позже, потому что требования, предъявленные метро Петербурга в прошлый раз, были выполнены не полностью, сообщает «Политка сегодня».
Издание также отмечает, что последняя проверка петербургского метрополитена проводилась в 2014 году. По ее результатам представителей «подземки» оштрафовали за правонарушения на девять миллиардов рублей, а результаты проведенного аудита передали в прокуратуру.