Счетная палата Петербурга пообещала метрополитену новую проверку

Такое заявление сделал глава КСП Вадим Лопатников в среду, 16 августа. По его словам, вероятно, проверку проведут в 2018 году, однако в настоящее время рано говорить о каких-либо конкретных объектах.

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О результатах подписания документа коллегией счетной палаты будет известно позже, потому что требования, предъявленные метро Петербурга в прошлый раз, были выполнены не полностью, сообщает «Политка сегодня».