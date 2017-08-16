Определен новый инвестор для недостроенного дома на Бахчиванджи, 15 в Екатеринбурге, пайщики которого объявили голодовку

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального обмудсмена, для строительства найден новый инвестор.

«Что касается дома ЖСК “Авиатор”, который в прошлом году был передан под застройку другого инвестора, поскольку предыдущий не справился, то я слежу за строительством этого объекта. Работы здесь возобновляли, но потом стройка снова встала — у инвестора не хватает средств. В Министерстве строительства состоялось несколько совещаний, на которых обсуждалась ситуация и на этом объекте. Министр лично приглашал на эти совещания, в том числе, и голодающую сегодня Ольгу Ивановну Дианову, она участвовала в них, видела, что работа идет», — сообщила Татьяна Мерзлякова.

По ее данным, уже определен новый инвестор ЖСК «Авиатор» — им стала строительная компания «Ривьера-Инвест-Екб». Сейчас готовятся все необходимые документы.

«Новый застройщик не стал имитировать бурную деятельность на объекте, для того, чтобы качественно и быстро завершить сооружение дома, ведет подготовительную работу. Как уполномоченный по правам человека я гарантирую, что этот объект будет достроен, я была и остаюсь на стороне людей, вложивших свои деньги, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Необходимости в акции протеста нет, власти области занимаются этим объектом, как и всеми остальными, решают вопросы граждан, которые оказались обмануты недобросовестными застройщиками», — заключила Мерзлякова.