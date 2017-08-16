По 44 тысячи рублей на каждого сотрудника задолжали работодатели
92,1 миллиона рублей составила общая задолженность по зарплате в Новосибирской области по состоянию на 1 августа, сократившись за июль на 7,5%.
92,1 миллиона рублей составила общая задолженность по зарплате в Новосибирской области по состоянию на 1 августа, сократившись за июль на 7,5%.
Здесь учитывались организации, за исключением субъектов малого предпринимательства, сообщает Новосибирскстат. Своевременно не получили заработную плату 2,1 тысячи человек. В среднем на одного работника приходилось по 44665 рублей невыплаченной заработной платы.
Значительная часть всей суммы задолженности (31,1 миллиона рублей) — это невыплаченная зарплата работникам, уволенным из организаций в 2016 году и ранее. Наибольший объем задолженности зафиксирован в следующих организациях: ООО «МСУ-78», ОАО «СИБТРУБОПРОВОДСТРОЙ» (оба — строительство), ОАО «ЛДСК» (обрабатывающие производства). На их долю приходится 89,8% общей суммы задолженности.
2 августа губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий потребовал от организаций в самые короткие сроки ликвидировать долги по зарплате. С января 2017 года полностью ликвидирована задолженность в 58 организациях, выплачено 259 миллионов рублей задержанной заработной платы.
Некоторые сотрудники строительных организаций, доведенные до отчаяния невыплатой зарплаты, принялись буквально шантажировать работодателей с высоты строительных кранов. 4 августа произошел очередной, пятый по счету, подобный случай. По данному факту следственные органы проводят проверки, возбуждены уголовные дела.