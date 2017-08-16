Челябинская область выплатит 500 тыс. рублей каждому новому сельскому фельдшеру

Программа закрепила право средних медработников в возрасте до 50 лет получить 500 тыс. рублей в случае трудоустройства в 2016—2017 годах в фельдшерско-акушерские пункты и здравпункты сельской местности. Ее участниками уже стали шесть человек, до конца года ожидается трудоустройство еще 14 фельдшеров.

К каждому ФАПу прикреплены порядка тысячи человек, таким образом, более доступную медпомощь смогут получить около 20 тыс. жителей области, отмечается в сообщении.

«Программа стала стимулом для привлечения фельдшеров в медучреждения на селе. Это не только возможность поддержать средний медперсонал, но и улучшить качество медицинского обслуживания сельского населения», — цитирует пресс-служба слова губернатора Бориса Дубровского.