Челябинская область выплатит 500 тыс. рублей каждому новому сельскому фельдшеру
16 августа.
16 августа.
Программа закрепила право средних медработников в возрасте до 50 лет получить 500 тыс. рублей в случае трудоустройства в 2016—2017 годах в
«Программа стала стимулом для привлечения фельдшеров в медучреждения на селе. Это не только возможность поддержать средний медперсонал, но и улучшить качество медицинского обслуживания сельского населения», — цитирует
По данным областного Минздрава, в настоящее время в сельских территориях региона остаются вакантными 134 ставки фельдшера.