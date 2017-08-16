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13:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже отремонтировали дороги на 49 улицах

Работы не начали только на улице Пушкинская.

Ремонт дорог в Воронеже закончили на 49 улицах, сообщила пресс-служба мэрии в среду, 16 августа. Еще на 13 улицах идут работы, на одной — улице Пушкинской — ремонт еще не начали.

Работы завершили на Петровской набережной, проспекте Патриотов, бульваре Победы, улицах 25 Января, 50 лет ВЛКСМ, Брусилова (Чернавская дамба), Ворошилова, Генерала Перхоровича, Героев России, Грамши, Димитрова, Ильюшина, Калининградская и Космонавтов. Ремонт также закончили на улицах Краснознаменная, Куйбышева, Лебедева, Маршала Жукова, Машиностроителей, Моисеева, Остужева, Пешестрелецкая, Писателя Маршака, Планетная, Софьи Перовской, Теплоэнергетиков, Транспортная, Украинская, Федора Тютчева, Чапаева, переулке Ангелиной. Рабочие также отремонтировали проезд от улицы Остужева к микрорайону Боровое.

Общая площадь отфрезерованного покрытия составила 2,06 млн квадратных метров (94% от общей площади), уложенного покрытия — 2,03 млн квадратных метров (84%).

Дорожники начали ремонт 3 апреля 2017 года. Работы проходят в рамках проекта Минтранса РФ «Безопасные качественные дороги». Верхний слой дорог должны заменить на 63 магистральных улицах города. Отремонтируют более 152 километров автодорог. Практически все работы проводятся ночью (с 22:00 до 6:00), чтобы не создавать помех автомобилистам.

Контекст.

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017—2018 году отремонтируют 410 км дорог в Воронежской городской агломерации. В 2017 году работы развернутся на улицах областного центра. Дорожники приведут в порядок 170 км магистралей на 60 улицах и ликвидируют 74 места концентрации ДТП. В 2018 году основные работы пройдут на дорогах Рамонского, Семилукского, Новоусманского, Каширского, Верхнехавского и Хохольского районов.

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