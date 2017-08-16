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14:00 (мск), источник: Uralpress.ru

В Миассе по поручению президента расселили аварийный дом

Аварийный дом в Миассе (Челябинской области) по улице Пушкина, 10 полностью расселен по поручению президента Владимира Путина. Девять семей получили новые квартиры в жилом комплексе «Смолинский» по улице Новороссийской в Челябинске.

Об этом сегодня, 16 августа, на заседании правительства Челябинской области губернатору Борису Дубровскому доложил его заместитель Сергей Шаль.

Как пояснил вице-губернатор, все жильцы, проживавшие в аварийном доме, переехали в новое жилье в июле 2017 года. В их числе и Евгения Феоктистова, которая в октябре 2016 года обратилась с соответствующей просьбой в режиме видео-конференц-связи к главе государства.

Администрации Миасского городского округа было поручено в срок до 1 сентября 2017 года принять меры по переселению граждан из аварийного дома, но поручение президента страны было выполнено в полном объеме раньше срока. Борис Дубровский утвердил подготовленный отчет на имя Владимира Путина для снятия с контроля данного поручения.

Также в рамках программы переселения из аварийного жилья в жилой комплекс «Смолинский» переехали жители Златоустовского городского округа, Карталинского, Миньярского, Кропачевского и Симского городских поселений, а также Ашинского, Сосновского, Увельского, Катав-Ивановского и Чебаркульского муниципальных районов.

До конца августа будет расселено еще 6,5 тысяч квадратных метров и еще около 300 жителей получат новые квартиры. «В рамках программы переселения из аварийного жилья мы построили все новые дома, и сейчас занимаемся сносом старых аварийных помещений», — подчеркнул Сергей Шаль.

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