В Миассе по поручению президента расселили аварийный дом

Об этом сегодня, 16 августа, на заседании правительства Челябинской области губернатору Борису Дубровскому доложил его заместитель Сергей Шаль.

Как пояснил вице-губернатор, все жильцы, проживавшие в аварийном доме, переехали в новое жилье в июле 2017 года. В их числе и Евгения Феоктистова, которая в октябре 2016 года обратилась с соответствующей просьбой в режиме видео-конференц-связи к главе государства.

Администрации Миасского городского округа было поручено в срок до 1 сентября 2017 года принять меры по переселению граждан из аварийного дома, но поручение президента страны было выполнено в полном объеме раньше срока. Борис Дубровский утвердил подготовленный отчет на имя Владимира Путина для снятия с контроля данного поручения.

Также в рамках программы переселения из аварийного жилья в жилой комплекс «Смолинский» переехали жители Златоустовского городского округа, Карталинского, Миньярского, Кропачевского и Симского городских поселений, а также Ашинского, Сосновского, Увельского, Катав-Ивановского и Чебаркульского муниципальных районов.