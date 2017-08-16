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15:34 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Краснодаре осенью частично ограничат движение на улице Новороссийской

КРАСНОДАР, 16 августа, ФедералПресс. В столице Кубани с 5 сентября по 31 декабря 2017-го временно ограничат движение транспорта по ул. Новороссийской.

Как уточнили в пресс-службе администрации Краснодар, речь идет об участке между ул. Северной и ул. им. Шевченко.

Ограничение вводится для выполнения дорожных работ. При этом Департамент транспорта и организации дорожного движения администрации города в период выполнения работ должен будет организовать движение транспорта в объезд данного участков.

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