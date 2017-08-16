В Краснодаре осенью частично ограничат движение на улице Новороссийской
КРАСНОДАР, 16 августа, ФедералПресс. В столице Кубани с 5 сентября по 31 декабря 2017-го временно ограничат движение транспорта по ул. Новороссийской.
КРАСНОДАР, 16 августа, ФедералПресс. В столице Кубани с 5 сентября по 31 декабря 2017-го временно ограничат движение транспорта по ул. Новороссийской.
Как уточнили в
Ограничение вводится для выполнения дорожных работ. При этом Департамент транспорта и организации дорожного движения администрации города в период выполнения работ должен будет организовать движение транспорта в объезд данного участков.