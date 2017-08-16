В Свердловской области сократился ввоз санкционных продуктов

Соответствующую информацию на пресс-конференции озвучил начальник управления Игорь Тухбатов.

«Несмотря на увеличение рейдовых мероприятий происходит сокращение объемов выявленной санкционной продукции. Только отчаянные зарабатывают теперь на перевозке такой продукции, потому что здесь нет альтернативы, например, по ее переработке — вся она подлежит только уничтожению», — сказал Игорь Тухбатов.

Правда, он признал, что всю «санкционку», сотрудники Россельхознадзора, даже совместно с коллегами из других ведомств отследить не могут.

По его мнению, пока будут санкции, будут и нарушители. Он отметил, что во время совместного с силовиками рейда на овощебазе сотрудники надзорного ведомства обнаружили специальную машинку для перепечатки наклеек на польские продукты.

Игорь Тухбатов сообщил, что в текущем году изъято и уничтожено 35 тонн 273 кг продукции, запрещенной к ввозу.

«Это капуста пекинская, происхождение Польша, салат, Польша, груши, капуста цветная. Томаты — Турция, яблоки — опять Польша и салат латук Айсберг — Испания», — уточнил он.

Как добавила заместитель Игоря Тухбатова — Наталья Банникова, в текущем году выявлен 171 кг санкционной мясной продукции, а в прошлом году — тонна. Чиновники отмечают, что запретные продукты проникают в Россию через Белоруссию и Казахстан.