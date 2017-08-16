В Омской области проведут капитальный ремонт в 33 больницах

Каждый год работы по капремонту проводятся в 100 медицинских учреждениях области. Уже сейчас рабочие меняют кровлю в детском инфекционном отделении, а после будет проведён ремонт самого отделения. Капитальный ремонт также проведут в отделении гематологии больницы им. Кабанова. Кроме этого, работы пройдут в детской больнице № 2, в МЧС-7, в кардиоэндокринологическом отделении областной детской больницы.