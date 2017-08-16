В Омской области проведут капитальный ремонт в 33 больницах
Уже сейчас проводят работы по замене кровли в городской больнице им. Кабанова.
Уже сейчас проводят работы по замене кровли в городской больнице им. Кабанова.
В 33 больницах проведут капитальный ремонт в 2017 году. Об этом сообщает
Каждый год работы по капремонту проводятся в 100 медицинских учреждениях области. Уже сейчас рабочие меняют кровлю в детском инфекционном отделении, а после будет проведён ремонт самого отделения. Капитальный ремонт также проведут в отделении гематологии больницы им. Кабанова. Кроме этого, работы пройдут в детской больнице № 2, в МЧС-7, в кардиоэндокринологическом отделении областной детской больницы.
Областные медучреждения также отремонтируют — работы будут проводиться в хирургическом отделении Саргатской ЦРБ, в детских поликлиниках № 4 и № 7, филиале детской поликлиники № 6, поликлинике кардиологического диспансера и Горьковской ЦРБ.
В этом месяце работы по заменен кровли начнутся в амбулаториях Шербакульской и Горьковской районных больниц, БСМП № 2, роддоме № 2, 4, 6 городской больнице № 6, детских больницах № 1 и № 4.