Из-за чумы свиней в Омской области начался отстрел кабанов
Министерство природы разрешило охотиться на этих животных даже в заказниках.
Министерство природы разрешило охотиться на этих животных даже в заказниках.
Ради борьбы с африканской чумой свиней министерство природы Омской области подготовило распоряжения «о регулировании численности дикого кабана». Это означает, что будет разрешён отстрел кабанов сверх обычных квот и даже на особо охраняемых природных территориях.
В шесть общедоступных охотничьих угодьях нужно будет убить семь особей, в 47 закреплённых угодьях — 103 особи, на семи особо охраняемых природных территориях — семь особей. Отстрелом кабанов будут заниматься 10 оперативных бригад. Бригады должны будут передавать фрагменты туш на лабораторные исследования.
Обычным охотникам разрешили добыть до конца сезона 134 кабана. Свои трофеи охотникам тоже следует проверять в лабораториях на вирус АЧС. Чтобы омичи об этом не забыли, Минприроды вместе с разрешениями на охоту выдаст им памятки.
С июля в Омской области на вирус АЧС проверили патологический материал 15 убитых кабанов. Все анализы оказались отрицательными. Трёх кабанов застрелили на особо охраняемых природных территориях: «Лузинская дача», «Надеждинский» и «Аллапы». Остальных 12 кабанов добыли в северных районах Омской области: Большереченском, Знаменском, Колосовском, Муромцевском, Называевском и Тюкалинском. То есть совсем не там, где африканской чумой заболели домашние свиньи.