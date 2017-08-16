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14:42 (мск), источник: NewsKo

На «выпрямление» дороги до аэропорта краевые власти планируют заложить около 170 млн руб

В краевом заксобрании рассматривается перечень объектов дорожного строительства на ближайшие три года. Кроме прочих, там также значится дорога до аэропорта.

Согласно документу, на её «выпрямление» в этом году планируется потратить 66, 3 млн руб., в следующем — 17, 3 млн руб., в 2019 году — 86 млн руб. Всего порядка 170 млн руб.

Но на заседании комитета по госполитике депутат Владимир Корсун выступил против реконструкции новой трассы. По его заявлению, лично ему не хочется больше добираться с пробками по этой дороге в ближайшее время.

Напомним, инвестиционная стоимость 8,6 км дороги Шоссе Космонавтов от реки Мулянка до аэропорта «Большое Савино» составляет более 2 млрд руб. Реконструкция дороги началась в 2014 году и раньше являлась одним из приоритетных проектов.

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