На «выпрямление» дороги до аэропорта краевые власти планируют заложить около 170 млн руб

Согласно документу, на её «выпрямление» в этом году планируется потратить 66, 3 млн руб., в следующем — 17, 3 млн руб., в 2019 году — 86 млн руб. Всего порядка 170 млн руб.

Но на заседании комитета по госполитике депутат Владимир Корсун выступил против реконструкции новой трассы. По его заявлению, лично ему не хочется больше добираться с пробками по этой дороге в ближайшее время.