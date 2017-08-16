Отремонтированы 19 квартир прикамских сирот

За счет дополнительных средств из резервного фонда произведен ремонт квартир.

Министр социального развития Пермского края Павел Фокин отметил, что по поручению врио губернатора была создана комиссия инспекции государственного жилищного надзора по обследованию жилых помещений, в отношении которых поступали обращения детей-сирот.

Всего на средства резервного фонда были отремонтированы 19 квартир на сумму 720 тысяч рублей. Среди них — 12 квартир в Верещагино, шесть в Перми и одна в Соликамске. На заседание правительства был приглашен выпускник детского дома Иван Стрелецкий, который рассказал, что в ходе обследования его жилища выяснилось, что нужно отремонтировать не только квартиру, но и крышу дома.

«Крышу сделали, ремонт в квартире тоже. Конечно, такой ремонт я не смог бы сделать сам. Большое спасибо краевым властям за внимание к проблемам детей-сирот, за их оперативность. Все сделано качественно. Я очень доволен. Хотелось бы, чтобы в будущем ремонт проводился своевременно», — отметил Иван Стрелецкий.

Министерство социального развития совместно с жилищной инспекцией по поручению врио губернатора проводит проверку жилья для детей-сирот.

На сегодняшний день обследовано 90% многоквартирных домов и свыше 800 квартир. Сейчас составляются графики посещения остальных помещений.