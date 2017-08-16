Отремонтированы 19 квартир прикамских сирот
На заседании Правительства был рассмотрен вопрос о качестве ремонта в жилых помещениях, предоставленных
На заседании Правительства был рассмотрен вопрос о качестве ремонта в жилых помещениях, предоставленных
За счет дополнительных средств из резервного фонда произведен ремонт квартир.
Министр социального развития Пермского края Павел Фокин отметил, что по поручению врио губернатора была создана комиссия инспекции государственного жилищного надзора по обследованию жилых помещений, в отношении которых поступали обращения
Всего на средства резервного фонда были отремонтированы 19 квартир на сумму 720 тысяч рублей. Среди них — 12 квартир в Верещагино, шесть в Перми и одна в Соликамске. На заседание правительства был приглашен выпускник детского дома Иван Стрелецкий, который рассказал, что в ходе обследования его жилища выяснилось, что нужно отремонтировать не только квартиру, но и крышу дома.
«Крышу сделали, ремонт в квартире тоже. Конечно, такой ремонт я не смог бы сделать сам. Большое спасибо краевым властям за внимание к проблемам
На сегодняшний день обследовано 90% многоквартирных домов и свыше 800 квартир. Сейчас составляются графики посещения остальных помещений.
Максим Решетников поручил министерству социального развития держать ситуацию на контроле и в течение полугода проверить все квартиры для