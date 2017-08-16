Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Здоровую полноту поставили под сомнение
Ани Лорак рассказала, почему отказалась отдавать дочь в школу
Россияне массово рефинансируют ипотеку
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
Откровенное фото: 50-летняя Хайек предстала в бикини
Ислямов пригрозил силой вернуть Крым Украине — СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Вслед за Малаховым: Тимур Кизяков покидает Первый канал
Сын Собчак оттянул ей купальник и сказал слово
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
8Тень Земли
12Растущее напряжение вокруг КНДР
14:57 (мск), источник: Nakanune.ru

В нескольких районах Нижнего Тагила на три дня отключат горячую и холодную воду

С 18 по 20 августа в Нижнем Тагиле ожидается масштабное отключение воды. Не будет как горячей, так и холодной.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, водоснабжение будет прекращено в связи с остановкой и ремонтом Верхне-Выйского гидроузла.

Вода будет отключена с 6.00 в пятницу, 18 августа, и до полуночи 20 августа. Под полное отключение холодного водоснабжения попадают: центр города, Выя, Красный Камень, Тагилстрой, Кирпичный поселок, Рудник III Интернационала, ГГМ (частный сектор, ул. Дружинина, 74, 76, Черноисточинское шоссе, 16, 24, 42, 46, 50, 50А, 52, 54, 56), Безымянный переулок, 1, 3, 7, 9. Горячее водоснабжение будет подаваться в жилые районы, находящиеся в зоне обслуживания тепловыми ресурсами с ТЭЦ ОАО «ЕВРАЗ НТМК».

Как сообщается на официальном сайте администрации Нижнего Тагила, полностью холодная и горячая вода будет отсутствовать по следующим адресам:

Выйская, 51, 47, 45, 41, 33, 31, 29, 27, 62, 60, 58, 56, 54, В. Черепанова, 56, 54, 48, 46, 44, 43а, 31а, 29а, 33а, 19а к1, 21а, 23а, 27а, 13а, 15а, 9а, Н. Черепанова, 3, 17, 19, 21, 15, 13, 11, 9, Космонавтов, 116, Серебрянский тракт, 2/1, 2/2, 4/1, В. Черепанова, 50, Выйская, 68, В. Черепанова, 39а, Н. Черепанова, 5, 7, Красина, 2, 4, Серебрянский тракт, 38а, 38б, аптека, В. Черепанова, 29а, Выйская, 37, Выйская, 49, 39, Н. Черепанова, 1, В. Черепанова, 41а, В. Черепанова, 17а, В. Черепанова, 37а, 31б, М. Горького, 1, Выйская, 32 к5, Выйская, 33а, Выйская, 35, Выйская, 53, Выйская, 62а, Выйская, 68, Выйская, 70, В. Черепанова, 19а к1, В. Черепанова, 25а, В. Черепанова, 42, В. Черепанова, 60, В. Черепанова, 117, В. Черепанова, 109, Н. Черепанова, 68, Космонавтов, 108, Горняка, 1,1а, 10, 33, 22, Кольцова, 20, 22, 25, Московская, 9, 28, 34, Перова, 1, Пиритная, 38, Сланцевая, 50, 56, Ульяновская, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 65, 67, Чаплыгина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 21, Шмидта, 6, 8, 10, 11, 12, 16а, 17, 17а, 18, 22, Ярославская, 1а, 2а, 6, 12, 17, 22, Горняка, 7, 9, Жданова, 29, Московская, 19, 21, Ульяновская, 18, 20, 22, Ярославская, 10, Сланцевая, 13а, Горняка, 25, Московская, 36, Ульяновская, 27, Ульяновская, 42, Жданова, 21, Ульяновская, 63, Горняка, 48, Кольцова, 34, Горняка, 37, Ярославская, 8, Пиритная, 38а, Кольцова, 20а, Кольцова, 23, Московская, 10, Пиритная, 26, Горняка, 18, Кольцова, 2, 30, Чаплыгина, 27, 29, Полюсная, 1, 2, 5, 6, 7, Краснознаменная, 43, 47, 49, 51, Некрасова, 3, 4, 8, Полярная, 3, Полюсная, 1, 2, 5, 6, 7, 9, 17, Полюсный переулок, 12, 19, 15, 16, 17, 18, Полярная, 4, 6, 9, 16, Краснознаменная, 47, 49, 51, Полярная, 12, Полярная, 14, Полярная, 1, Некрасова, 1, Краснознаменная, 45.

В администрации города уже создана рабочая группа по организации работ в связи с остановкой Верхне-Выйского гидроузла.

Она будет контролировать ход ремонтных работ и доставку холодной воды в учреждения с постоянным пребыванием большого количества людей: больницы, исправительно-трудовые колонии и другие.

«Жителям города рекомендуется запастись водой, а управляющим компаниям, ТСЖ и ТОСам — использовать отключение для подготовки к отопительному сезону. В ОАО “ЕВРАЗ НТМК”, НТ МУП “НТТС”, НТ МУП “Тагилэнерго”, ООО “ТагилТеплоСбыт” направлены письма о понижении температуры подаваемой в город горячей воды. Контактный телефон ЕДДС города — 25−78−83», — добавили в мэрии.

Напомним, в минувшие выходные на ремонт была закрыта Ново-Свердловская ТЭЦ. По этой причине сразу несколько микрорайонов Екатеринбурга остались без горячей воды до 26 августа. Это вызвало волну возмущения у жителей уральской столицы, которая совсем скоро отметит День города.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Авиакомпанию Azur Air оштрафовали за неоднократные задержки рейсов
Путин поручил разобраться с формированием цен на авиабилеты
Россия выступила против усиления экономического давления на КНДР
Родители «пьяного» мальчика из Балашихи отказались от эксгумации
Улюкаев обвинил ФСБ в провокации взятки
Китай вернул себе статус крупнейшего держателя госдолга США
Переводчик дважды не спросил у Джорджа Мартина про Путина
Твит Обамы о беспорядках стал самым популярным в истории
Спорт
Ученик Карпина помог Гончаренко. 5 выводов по игре ЦСКА Без острых нападающих и угловых ЦСКА забил в Берне благодаря помощи со стороны бывшего подопечного Валерия Карпина в «Мальорке»
Авто
В России создали крупнейший экскаватор (фото) Машина, способная работать при температурах от +45 до -45 градусов, предназначена для разработки открытым способом
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома» 15 августа новостные издания сообщили о прекращении сотрудничества «Первого канала» с авторами и ведущими одной из старейших программ российского телевидения. Разбираемся, что произошло
Недвижимость
Проект недели: удобная квартира в питерской новостройке
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Петербуржцы раскритиковали программу расселения хрущевок
Леди
В моду вошло марморирование волос (фото) А вам такое нравится? Решились бы примерить?
Дети
Мама Ксении Собчак конфликтует с Максимом Виторганом из-за внука Людмила Нарусова поет внуку колыбельные и укачивает на руках, а папа 9-месячного Платона – против таких нежностей.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь