В нескольких районах Нижнего Тагила на три дня отключат горячую и холодную воду

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, водоснабжение будет прекращено в связи с остановкой и ремонтом Верхне-Выйского гидроузла.

Вода будет отключена с 6.00 в пятницу, 18 августа, и до полуночи 20 августа. Под полное отключение холодного водоснабжения попадают: центр города, Выя, Красный Камень, Тагилстрой, Кирпичный поселок, Рудник III Интернационала, ГГМ (частный сектор, ул. Дружинина, 74, 76, Черноисточинское шоссе, 16, 24, 42, 46, 50, 50А, 52, 54, 56), Безымянный переулок, 1, 3, 7, 9. Горячее водоснабжение будет подаваться в жилые районы, находящиеся в зоне обслуживания тепловыми ресурсами с ТЭЦ ОАО «ЕВРАЗ НТМК».

Как сообщается на официальном сайте администрации Нижнего Тагила, полностью холодная и горячая вода будет отсутствовать по следующим адресам:

Выйская, 51, 47, 45, 41, 33, 31, 29, 27, 62, 60, 58, 56, 54, В. Черепанова, 56, 54, 48, 46, 44, 43а, 31а, 29а, 33а, 19а к1, 21а, 23а, 27а, 13а, 15а, 9а, Н. Черепанова, 3, 17, 19, 21, 15, 13, 11, 9, Космонавтов, 116, Серебрянский тракт, 2/1, 2/2, 4/1, В. Черепанова, 50, Выйская, 68, В. Черепанова, 39а, Н. Черепанова, 5, 7, Красина, 2, 4, Серебрянский тракт, 38а, 38б, аптека, В. Черепанова, 29а, Выйская, 37, Выйская, 49, 39, Н. Черепанова, 1, В. Черепанова, 41а, В. Черепанова, 17а, В. Черепанова, 37а, 31б, М. Горького, 1, Выйская, 32 к5, Выйская, 33а, Выйская, 35, Выйская, 53, Выйская, 62а, Выйская, 68, Выйская, 70, В. Черепанова, 19а к1, В. Черепанова, 25а, В. Черепанова, 42, В. Черепанова, 60, В. Черепанова, 117, В. Черепанова, 109, Н. Черепанова, 68, Космонавтов, 108, Горняка, 1,1а, 10, 33, 22, Кольцова, 20, 22, 25, Московская, 9, 28, 34, Перова, 1, Пиритная, 38, Сланцевая, 50, 56, Ульяновская, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 65, 67, Чаплыгина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 21, Шмидта, 6, 8, 10, 11, 12, 16а, 17, 17а, 18, 22, Ярославская, 1а, 2а, 6, 12, 17, 22, Горняка, 7, 9, Жданова, 29, Московская, 19, 21, Ульяновская, 18, 20, 22, Ярославская, 10, Сланцевая, 13а, Горняка, 25, Московская, 36, Ульяновская, 27, Ульяновская, 42, Жданова, 21, Ульяновская, 63, Горняка, 48, Кольцова, 34, Горняка, 37, Ярославская, 8, Пиритная, 38а, Кольцова, 20а, Кольцова, 23, Московская, 10, Пиритная, 26, Горняка, 18, Кольцова, 2, 30, Чаплыгина, 27, 29, Полюсная, 1, 2, 5, 6, 7, Краснознаменная, 43, 47, 49, 51, Некрасова, 3, 4, 8, Полярная, 3, Полюсная, 1, 2, 5, 6, 7, 9, 17, Полюсный переулок, 12, 19, 15, 16, 17, 18, Полярная, 4, 6, 9, 16, Краснознаменная, 47, 49, 51, Полярная, 12, Полярная, 14, Полярная, 1, Некрасова, 1, Краснознаменная, 45.

В администрации города уже создана рабочая группа по организации работ в связи с остановкой Верхне-Выйского гидроузла.

Она будет контролировать ход ремонтных работ и доставку холодной воды в учреждения с постоянным пребыванием большого количества людей: больницы, исправительно-трудовые колонии и другие.

«Жителям города рекомендуется запастись водой, а управляющим компаниям, ТСЖ и ТОСам — использовать отключение для подготовки к отопительному сезону. В ОАО “ЕВРАЗ НТМК”, НТ МУП “НТТС”, НТ МУП “Тагилэнерго”, ООО “ТагилТеплоСбыт” направлены письма о понижении температуры подаваемой в город горячей воды. Контактный телефон ЕДДС города — 25−78−83», — добавили в мэрии.