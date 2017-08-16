За два года в Челябинске заменят более 1 тыс. лифтов
На эти цели направят 1,9 млрд рублей — деньги, собранные собственниками жилых помещений.
На эти цели направят 1,9 млрд рублей — деньги, собранные собственниками жилых помещений.
В 2017 и в 2018 годах в Челябинской области планируют заменить 1 тыс. 12 лифтов — об этом в среду, 16 августа, заявил
На эти цели направят 1,9 млрд рублей — это деньги, собранные собственниками жилых помещений в рамках программы капитального ремонта. «Вообще, на сегодняшний день в ремонте нуждаются более 4 тыс. лифтов. В ближайшие месяцы мы отремонтируем 1 012 лифтов, 500 из них — до конца текущего года. Отмечу, что в первый год, когда мы только начинали капремонт, в программе было всего четыре лифта», — комментирует чиновник.
Сергей Шаль объяснил, что в список 2017 года попала лишь половина требующих ремонта лифтов, не потому что не хватает средств, а потому что не хватает рабочих рук: «Просто нет такого количества монтажников, которые смогут такое большое число лифтов смонтировать. Придется привлекать специалистов из других областей», — говорит Шаль.
Добавим, что капремонт подразумевает модернизацию либо полную замену лифтового оборудования, признанного не пригодным для эксплуатации, лифтовых шахт, машинных помещений, элементов автоматизации и диспетчеризация, а также оборудование устройств, необходимых для подключения к действующим системам автоматизации. и диспетчеризацию ЛО.