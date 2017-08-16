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15:42 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане осенью появится мебельный кластер

КАЗАНЬ, 16 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Соглашение о создании в Татарстане мебельного кластера планируется подписать осенью этого года, в настоящее время завершается согласование условий его работы, сообщил РИА Новости представитель якорного предприятия кластера компании Kastamonu.

Источник: РИА Новости

«Будущие участники мебельного кластера Республики Татарстан вышли на финишную прямую в согласовании условий его работы. Ожидается, что в течение ближайших месяцев, предварительно — в сентябре, будет подписано официальное соглашение. Якорным предприятием мебельного кластера должен стать крупнейший производитель плит МДФ для мебельной промышленности компания Kastamonu», — сказал собеседник агентства.

По его информации, кроме якорной компании (турецкая Kastamonu в 2014 году запустила в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане завод, входит в пятерку крупнейших компаний деревообрабатывающей отрасли в Европе), выпускающей древесные плиты МДФ различных размеров и толщин и глянцевые панели на их основе для изготовления мебельных фасадов, в состав кластера войдут малые и средние производители мебели, обработчики древесины, а также производители комплектующих для ее изготовления.

Активная работа по формированию мебельного (деревообрабатывающего) кластера Татарстана началась в 2016 году. Ассоциация «Мебельный кластер Республики Татарстан» продолжает работать с потенциальными участниками кластера по подготовке заявок на программы поддержки кластеров по линии федеральных министерств. В настоящее время с участием представителей министерств экономики и промышленности и торговли Татарстана, компании Kastamonu, экспертов высших учебных заведений, общественных деятелей разработана стратегия развития мебельного кластера до 2020 года.

Задачами кластера являются содействие его участникам в получении заказов от новых потребителей, обеспечение соответствия продукции предприятий-участников кластера требованиям потребителей в целях выхода на новые рынки, разработка и решение вопросов по реализации совместных (кластерных и межкластерных) проектов в области сокращения издержек.

Кроме того, в задачи кластера входят повышение конкурентоспособности, логистики, обеспечение кадрами, содействие в продвижении и коммерциализации нематериальных активов участников кластера (регистрация изобретений, полезных моделей, товарных знаков, патентные исследования, помощь в реализации инновационных проектов) в целях завоевания рыночных ниш или выхода на новые рынки.

В Татарстане действует утвержденная правительством республики программа развития и размещения производственных сил на основе кластерного подхода до 2020 года. Кластерная политика предполагает систему государственных мер и механизмов поддержки кластеров, обеспечивающих повышение конкурентоспособности регионов, предприятий, входящих в кластер, а также обеспечивающих внедрение инноваций.

Для стимулирования кластерного развития в сфере предпринимательства, подготовки и реализации кластерных инициатив и проектов в республике создан Камский центр кластерного развития. В настоящее время в Татарстане уже активно действуют машиностроительный, IT, пищевой и строительный кластеры.

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