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15:19 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Капремонт старых вагонов новосибирского метрополитена завершится в 2022 году

На покупку новых нет средств.

МУП «Новосибирский метрополитен» планирует в 2022 году полностью завершить капитальный ремонт всех 56 вагонов 1985 года выпуска, которые работают на линии с момента открытия подземки. Сейчас уже реконструированы 24 вагона, сообщил Sibnovosti.ru главный инженер метрополитена Алексей Николаев.

Фактические затраты на капремонт одного вагона составляют 10−13 млн руб., в то время, как приобретение нового обойдется в 50−60 млн руб. Всего в парке предприятия, по данным его сайта, 104 вагона.

«Считаю, что очень своевременно мы начали готовить ремонтную базу, сэкономив колоссальные средства», — поделился господин Николаев.

По словам главного инженера, новосибирский метрополитен планирует даже заработать, используя свои мощности для восстановления изношенных составов из других городов. Сейчас идут переговоры с руководством метрополитена Екатеринбурга. Впрочем, без ущерба для собственной программы электродепо «Ельцовское» может ремонтировать только четыре «сторонних» вагона в год.

Гарантийный срок службы восстановленного состава — 15 лет, после чего технику необходимо выводить из эксплуатации. Соответственно, первый вагон, который капитально отремонтировали в 2013 году, поставят на прикол в 2028-м.

«Сегодня серьезная задача — задуматься о приобретении новых вагонов, новых составов, чтобы новосибирский метрополитен мог обеспечивать перевозку пассажиров не только в том режиме, в котором он сейчас работает, но и улучшить условия, включив в состав пятый вагон, например», — говорит и. о. начальника метрополитена Владимир Псеровский.

По его словам, в планах закупки новой техники нет. По оценке господина Псеровского, сейчас стоимость проезда одного пассажира (20 руб. без льгот и скидок) ниже себестоимости. Поэтому в нужном объеме средств не хватает даже на первоочередные задачи: обновление кабельной сети и ремонт рельсового хозяйства. По мнению Владимира Псеровского, тариф нужно повышать незамедлительно, но до какого уровня, сказать затруднился. Ранее сообщалось, что руководство метрополитена отправило заявку в областной департамент по тарифам на увеличение стоимости проезда до 23 руб.

На ощутимую поддержку городского бюджета МУП «Новосибирский метрополитен» тоже не рассчитывает.

«Нет самого главного — денег», — признал начальник департамента транспорта мэрии Роман Дронов.

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