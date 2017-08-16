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15:49 (мск), источник: ЮГА.ру

Власти Краснодара назвали даты окончания ремонта улиц Воронежской и Шевченко

В Краснодаре проверили, как идет ремонт дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Специалисты городского департамента строительства проверили ход ремонта на двух участках — по улице Воронежской от Адыгейской Набережной до улицы Обрывной и по улице Шевченко от Адыгейской Набережной до улицы Новороссийской. На улице Воронежской укладывают новое асфальтобетонное покрытие, ремонтируют тротуары, устанавливают бордюры и новые люки. Рабочие обновят участок этой улицы протяженностью 2,15 км. По словам подрядчика, ремонт закончат к 10 сентября. На улице Шевченко, где обновляют участок в 1,5 км, работы планируют завершить к 30 сентября, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

На ремонтируемых участках установлены дорожные знаки, строители при ремонте тротуаров стараются учитывать пожелания жителей этих улиц. Параллельно ремонт дорожного полотна и тротуаров идет на улицах Уральской, Кузнечной, Промышленной, заканчивается на улице Дзержинского. На улице Красных Партизан ремонт завершен.

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