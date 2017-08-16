Освобожден от должности Посол Казахстана в Туркменистане

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Нурбаев Орман Каримович родился 12 декабря 1966 года. Окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны (1987), Национальную высшую школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан (1997).

С 1987 по 1994 годы — начальник радиолокационной станции в разных воинских частях.

В 1994—1996 годы — менеджер, генеральный директор благотворительного коммерческо-предпринимательского центра «Нарбота».

В 1996—1997 годы — слушатель Национальной высшей школы государственного управления.

С 1997 по 2000 годы — третий, второй, первый секретарь, начальник отдела Министерства иностранных дел.

В 2000—2001 годы — первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Малайзии.

В 2001—2002 годы — первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Таджикистане.

С 2002 по 2004 годы — первый секретарь, советник Посольства Республики Казахстан в Узбекистане.

В 2005—2006 годы — заведующий сектором Ситуационного центра Управления внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2006—2007 годы — директор департамента международных отношений МЭБП Республики Казахстан.

С 2007 по 2012 годы — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Монголии.