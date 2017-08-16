Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Мама остроумно ответила на просьбу «прикрыться» при кормлении ребенка в музее
США теряют союзников из-за России: какие страны не с Америкой
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Вспоминаем, что советовали «Очумелые ручки» из «Пока все дома»Программа «Пока все дома» существует с 1992 года, и одним из главных ее символов была рубрика «Очумелые ручки»
Познер рассказал о провальном интервью с «беспомощным» Шнуровым
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
СМИ: 50-летняя Сальма Хайек показала идеальную фигуру
Ислямов пригрозил силой вернуть Крым Украине — СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
Вслед за Малаховым: Тимур Кизяков покидает Первый канал
Сын Собчак оттянул ей купальник и сказал слово
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
8Тень Земли
12Растущее напряжение вокруг КНДР
15:22 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Пайщикам «Бухты Квинс» пообещали квартиры к Новому году

Но пока что устно.

Источник: УралИнформБюро

Пайщики скандального кооператива «Бухта Квинс» не оставляют надежды получить обещанное жилье с помощью митингов. 16 августа они в очередной раз вышли с плакатами на площадь Труда в Екатеринбурге.

Читайте также
Шилиманову предъявлено обвинение по делу о «Бухте Квинс»

На сей раз в акции приняли участие 40 человек, представлявших интересы пайщиков 1-й и 2-й очереди строящегося поселка.

По словам председателя ПЖСК «Бухта Квинс» Зили Булатовой, на сегодняшний день вместо 8 многоквартирных домов на территории поселка стоят всего один многоквартирник и три таунхауса. Разрешение на строительство второй очереди до сих пор не получено, а по первой очереди завершена лишь внешняя отделка.

«Лестницы стоят, но “обглоданные”, перил нет. Сделали электроразводку по 1 и 2 этажу, заштукатурили на 3 этаже. Но ни вода, ни электричество, ни канализация к дому не подведены до сих пор. Устно нам говорят, что дом сдадут в конце 2017 года», — сообщила Булатова корреспонденту «Уралинформбюро».

Зиля Булатова уверена, что суд будет на её стороне.

Следует сказать, что сама Булатова в данный момент выступает ответчиком в судебном деле. Её обвиняют в вымогательстве с пайщиков крупных денежных сумм. Однако она категорически отрицает это.

15—16 августа второй отдел по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области предъявил окончательное обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору) официальному руководителю проекта Ларисе Ассоновой и Михаилу Шилиманову. Как ожидается, аналогичное будет предъявлено и Новикову.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Представители поколения Y готовы идти по головам
Путин поручил разобраться с формированием цен на авиабилеты
Россия выступила против усиления экономического давления на КНДР
Родители «пьяного» мальчика из Балашихи отказались от эксгумации
Улюкаев обвинил ФСБ в провокации взятки
Китай вернул себе статус крупнейшего держателя госдолга США
Переводчик дважды не спросил у Джорджа Мартина про Путина
Твит Обамы о беспорядках стал самым популярным в истории
Спорт
Ученик Карпина помог Гончаренко. 5 выводов по игре ЦСКА Без острых нападающих и угловых ЦСКА забил в Берне благодаря помощи со стороны бывшего подопечного Валерия Карпина в «Мальорке»
Авто
В России создали крупнейший экскаватор (фото) Машина, способная работать при температурах от +45 до -45 градусов, предназначена для разработки открытым способом
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома» 15 августа новостные издания сообщили о прекращении сотрудничества «Первого канала» с авторами и ведущими одной из старейших программ российского телевидения. Разбираемся, что произошло
Недвижимость
Как продать жилье, купленное в браке?
Россияне массово рефинансируют ипотеку
Внешний вид новостроек в Петербурге придется согласовывать
Продлен арест подозреваемых в хищениях на стройке резиденции Путина
Леди
В моду вошло марморирование волос (фото) А вам такое нравится? Решились бы примерить?
Дети
Мама Ксении Собчак конфликтует с Максимом Виторганом из-за внука Людмила Нарусова поет внуку колыбельные и укачивает на руках, а папа 9-месячного Платона – против таких нежностей.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь