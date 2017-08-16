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16:24 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В сфере торговли в Волгоградской области средняя зарплата — 27 тысяч рублей

Инвесторы-ритейлеры вложили за 6 месяцев текущего года в развитие торговли в регионе 1,4 млрд рублей. Объем вложений вырос в 2,8 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ВДТВ.

15 новых торговых предприятий и порядка 200 рабочих мест появились в этом году. Общий оборот розничной торговли превысил 170 миллиардов рублей. При этом товарооборот сетевых магазинов составил более 34,5 миллиардов рублей или 20% от общего объема.

Сегодня в области 829 магазинов девяти торговых сетей, где заняты порядка 17 тысяч человек. Согласно статистике, в первом полугодии среднемесячная зарплата работников составила 26,9 тысячи рублей.

Согласно данным комитета промышленности и торговли Волгоградской области, продолжается работа по увеличению доли продукции местных производителей на полках супермаркетов. Ныне по основным видам товаров этот показатель составляет от 45% до 60%, по хлебу и хлебобулочным изделиям составляет почти 100%.

Торговли традиционно является ведущей по вкладу в валовый региональный продукт: ее доля составляет 104,1 миллиарда рублей или 14,2% от общего объема.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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Саня и JBL ES 90
27 штук
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