В сфере торговли в Волгоградской области средняя зарплата — 27 тысяч рублей

15 новых торговых предприятий и порядка 200 рабочих мест появились в этом году. Общий оборот розничной торговли превысил 170 миллиардов рублей. При этом товарооборот сетевых магазинов составил более 34,5 миллиардов рублей или 20% от общего объема.

Сегодня в области 829 магазинов девяти торговых сетей, где заняты порядка 17 тысяч человек. Согласно статистике, в первом полугодии среднемесячная зарплата работников составила 26,9 тысячи рублей.

Согласно данным комитета промышленности и торговли Волгоградской области, продолжается работа по увеличению доли продукции местных производителей на полках супермаркетов. Ныне по основным видам товаров этот показатель составляет от 45% до 60%, по хлебу и хлебобулочным изделиям составляет почти 100%.