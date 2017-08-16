Ремонт дорог по федеральной программе в Нижнем Новгороде завершён на 80% по данным на 16 августа

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации. Ночью 15 августа глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов проверил ход работ по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги».

По его словам, кампания по ремонту дорог переходит в финальную стадию. В настоящее время отремонтировано 1,2 млн кв.метров покрытия проезжей части, что составляет 80% от общего объема.

Также сообщается, что по данным на 15 августа приняты к оплате работы на сумму 1,134 млрд рублей, что составляет 54%. Сергей Белов также отметил, что на 25 объектах работы завершены, ведется проверка качества и приемка работ. Это проспект Ленина, улицы Гайдара, Родионова, Акимова, Новикова-Прибоя, Окский съезд, Казанское шоссе.

«При приемке дорог у нас идет тройной контроль. Качество работ проверяет своей лабораторией не только департамент благоустройства и дорожного хозяйства, но и специалисты правительства Нижегородской области и Министерства транспорта России» Сергей Белов

В ходе инспекции глава администрации города проверил работы по укладке асфальтобетона на улице Октябрьская и на проспекте Гагарина.

«Технология по укладке межрельсового пространства отработана, но улица сложная. В пять утра мы уходим с дороги, чтобы освободить проезд, и возвращаемся не раньше 21:00—22:00 . Полностью поток автомобилей здесь не прекращается никогда. Если обычно в ночное время мы выходим на тысячу тонн укладки асфальтобетонной смеси, то здесь можем положить за ночь максимум 400 тонн. Работу планируем закончить за две ночи», — рассказал Сергею Белову директор ООО «Дорожник» Юрий Котов.

Сити-менеджер подчеркнул, что дороги принимаются только после нанесения разметки.

«По технологии, между укладкой асфальтобетонной смеси и нанесением разметки должно пройти некоторое время, чтобы с верхнего покрытия дорог стерся полимерный слой, иначе разметка не будет держаться. По федеральному проекту “Безопасные и качественные дороги” наносится термопластиковая разметка, гарантийный срок которой составляет один год. Всего по программе нанесут 37 400 кв.м разметки, на сегодняшний день выполнено 12 500 кв.м. Кроме того, из бюджета города выделены деньги на термопластиковую разметку для нормативных участков дорог, которые попали в программу ремонта не целиком», — уточнил Сергей Белов.

Напомним, что администрация Нижнего Новгорода планирует включить ещё 46 объектов в план ремонта по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году. Как сообщалось ранее, что в конце июля подрядчики по ремонту дорог в рамках федпрограммы заявляли о планах завершить работы к сентябрю 2017 года.