Инвестор из Ярославля построит в Крыму четырехзвездочный отель

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в министерстве, соглашение о создании туристического комплекса подписали генеральный директор Корпорации развития Крыма Олег Морозов и председатель совета директоров ООО «Ринг Премьер Отель» Владимир Галагаев.

«В ближайшее время начнется подбор инвестиционной площадки для реализации проекта. По предварительному замыслу инвестора, гостиничный комплекс включит в себя от 150 до 200 номеров», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Минэкономразвития отметили, что реализовать проект планируется «в кратчайшие сроки».