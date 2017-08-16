Инвестор из Ярославля построит в Крыму четырехзвездочный отель

Как уточнили в министерстве, соглашение о создании туристического комплекса подписали генеральный директор Корпорации развития Крыма Олег Морозов и председатель совета директоров ООО «Ринг Премьер Отель» Владимир Галагаев.
«В ближайшее время начнется подбор инвестиционной площадки для реализации проекта. По предварительному замыслу инвестора, гостиничный комплекс включит в себя от 150 до 200 номеров», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Минэкономразвития отметили, что реализовать проект планируется «в кратчайшие сроки».
На сегодняшний день функционирует одна гостиница «Ринг Премьер Отель» в Ярославле, открытая в 2004 году. Ей присвоена официальная категория «4 звезды». В «Ринг Премьер Отеле» 122 номера, в том числе апартаменты класса суперлюкс, президентский люкс, стандартные номера и номера для людей с ограниченными физическими возможностями.