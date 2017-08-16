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15:53 (мск), источник: РИА Крым

Инвестор из Ярославля построит в Крыму четырехзвездочный отель

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости (Крым). Ярославский инвестор построит в Крыму отель класса «4 звезды» с сопутствующей инфраструктурой. Соглашение о реализации инвестпроекта подписано в рамках трехдневного визита делегации из Ярославля в Республику, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития РК.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в министерстве, соглашение о создании туристического комплекса подписали генеральный директор Корпорации развития Крыма Олег Морозов и председатель совета директоров ООО «Ринг Премьер Отель» Владимир Галагаев.

«В ближайшее время начнется подбор инвестиционной площадки для реализации проекта. По предварительному замыслу инвестора, гостиничный комплекс включит в себя от 150 до 200 номеров», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Минэкономразвития отметили, что реализовать проект планируется «в кратчайшие сроки».

На сегодняшний день функционирует одна гостиница «Ринг Премьер Отель» в Ярославле, открытая в 2004 году. Ей присвоена официальная категория «4 звезды». В «Ринг Премьер Отеле» 122 номера, в том числе апартаменты класса суперлюкс, президентский люкс, стандартные номера и номера для людей с ограниченными физическими возможностями.

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