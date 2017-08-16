Путину показали новый терминал калининградского аэропорта «Храброво»

Глава государства осмотрел новый терминал, который начал обслуживать пассажиров чуть более месяца назад. При этом отмечается, что посещение президентом аэропорта никак не повлияло на его работу (по средам рейсы здесь начинают отправлять в 13.00).

Отметим, что полностью завершить работы по реконструкции аэропорта нужно к 2018 году, года регион примет матчи ЧМ-2018. Аэропорт будет рассчитан на пассажиропоток 3,5 млн человек в год. В аэровокзале будут работать схемы реверсивного движения пассажиров. Кроме того, будут устанавливаться 38 дополнительных мобильных кабин паспортного контроля, при этом будет открыто 22 стационарных пункта.