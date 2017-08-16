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17:20 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация планирует снизить в два раза число планируемых к капремонту в 2017 году домов

Нижегородская администрация планирует снизить в два раза число планируемых к капремонту в 2017 году домов.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщил директор департамента жилья горадминистрации Павел Марков на заседании комиссии Гордумы по городскому хозяйству 16 августа 2017 года. По его словам, в октябре 2017 года министерство ЖКХ Нижегородской области намерено внести изменения в региональную программу капремонта в рамках актуализации краткосрочных планов.

«Уменьшится количество домов, которые будут отремонтированы в Нижнем Новгороде в 2017 году: с 280 до 140. При этом увеличивается число запланированных на 2018 год домов: с 344 до 670. В действующей редакции нет планов на 2019 год, правки же предполагают включение в план 560 домов. В 2017—2018 годах на ремонт будет выделено порядка 2,6 млрд рублей из фонда капремонта. Расходы на 2019 год пока сформированы регоператором с дефицитом», — рассказал Павел Марков.

Зампредседателя комиссии по городскому хозяйству Николай Сатаев выразил мнение, что «судя по всему, программа капремонта за текущий год вновь будет провалена».

Председатель комиссии Владимир Аношкин посчитал необходимым создать большую рабочую группу по вопросу капремонта — из представителей фонда, правительства, МСУ, домоуправляющих компаний.

«Мы должны иметь возможность строго спрашивать с подрядчиков, на которых сейчас нулевое влияние. Нет четкого графика, когда они должны приступить к выполнению работ и когда закончить. Это не дело», — считает Владимир Аношкин.

Напомним, что в августе 2017 года нижегородский фонд капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) через суд расторг контракты с двумя недобросовестными подрядчиками. Ранее сообщалось, что фонд капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области планирует освоить 4,7 млрд рублей в 2017 году.

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