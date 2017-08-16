Нижегородская администрация планирует снизить в два раза число планируемых к капремонту в 2017 году домов
Нижегородская администрация планирует снизить в два раза число планируемых к капремонту в 2017 году домов.
Нижегородская администрация планирует снизить в два раза число планируемых к капремонту в 2017 году домов.
Об этом сообщил директор департамента жилья горадминистрации Павел Марков на заседании комиссии Гордумы по городскому хозяйству 16 августа 2017 года. По его словам, в октябре 2017 года министерство ЖКХ Нижегородской области намерено внести изменения в региональную программу капремонта в рамках актуализации краткосрочных планов.
«Уменьшится количество домов, которые будут отремонтированы в Нижнем Новгороде в 2017 году: с 280 до 140. При этом увеличивается число запланированных на 2018 год домов: с 344 до 670. В действующей редакции нет планов на 2019 год, правки же предполагают включение в план 560 домов. В 2017—2018 годах на ремонт будет выделено порядка 2,6 млрд рублей из фонда капремонта. Расходы на 2019 год пока сформированы регоператором с дефицитом», — рассказал Павел Марков.
Председатель комиссии Владимир Аношкин посчитал необходимым создать большую рабочую группу по вопросу капремонта — из представителей фонда, правительства, МСУ, домоуправляющих компаний.
«Мы должны иметь возможность строго спрашивать с подрядчиков, на которых сейчас нулевое влияние. Нет четкого графика, когда они должны приступить к выполнению работ и когда закончить. Это не дело», — считает Владимир Аношкин.
Напомним, что в августе 2017 года нижегородский фонд капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) через суд расторг контракты с двумя недобросовестными подрядчиками. Ранее сообщалось, что фонд капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области планирует освоить 4,7 млрд рублей в 2017 году.