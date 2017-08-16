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17:21 (мск), источник: НТА-Приволжье

Цены на капусту в Нижегородской области с 8 по 14 августа снизились на 15%

Нижний Новгород. 16 августа. НТА-Приволжье — Цены на капусту в Нижегородской области с 8 по 14 августа снизились на 15%.

По данным Нижегородстата, падение цен на овощи в регионе фиксируется на протяжении достаточно продолжительного периода. Не стала исключением и минувшая неделя. Так, с 8 по 14 августа капуста подешевела на 15%, морковь и лук на 8−10%, картофель на 5%.

Снижение цен зафиксировано также на яблоки, куриные яйца и молоко.

Ранее сообщалось, что овощи в Нижегородской области с 1 по 7 августа подешевели на 9 -11%.

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