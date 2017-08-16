Цены на капусту в Нижегородской области с 8 по 14 августа снизились на 15%
Нижний Новгород. 16 августа.
Нижний Новгород. 16 августа.
По данным Нижегородстата, падение цен на овощи в регионе фиксируется на протяжении достаточно продолжительного периода. Не стала исключением и минувшая неделя. Так, с 8 по 14 августа капуста подешевела на 15%, морковь и лук на 8−10%, картофель на 5%.
Снижение цен зафиксировано также на яблоки, куриные яйца и молоко.
Ранее сообщалось, что овощи в Нижегородской области с 1 по 7 августа подешевели на 9 -11%.