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18:25 (мск), источник: РИАЦ

В Дзержинском районе открыли новый пункт приема бытовых отходов

На территории Волгограда начала работать шестая приемно-сливная станция, куда ассенизаторы из Дзержинского и Городищенского районов могут легально привозить жидкие бытовые отходы. Станция имеет 2 колодца и может принимать порядка 2 тысяч кубометров отходов в месяц.

Источник: РИАЦ

В ближайшее время инвестор планирует построить еще одну такую станцию в Краснооктябрьском районе Волгограда на улице Менделеева и еще пять станций в районах Волгоградской области. Сумма инвестиций по проекту до конца 2018 года составляет 60 млн рублей.

— В этом году будет построен пункт приема жидких бытовых отходов в Краснослободске, где остро стоит проблема незаконно сброса стоков на почву, а весной следующего года приступим к строительству пункта в Камышине, — говорит управляющий проектом Руслан Зейналов. — Также в планах строительство в Ленинске и Фролово.

Новая станция позволит принимать отходы от населения и юридических лиц, которые проживают не только в Дзержинском районе, но и в Городище. «Данное сооружение позволяет систематизировать прием жидких бытовых отходов, и, главное — свести к минимуму риск сброса на рельеф неочищенных стоков», — говорит руководитель департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда Алексей Сивокоз.

Здесь идёт трехступенчатая система очистки отходов. На первом этапе грубые примеси оседают сразу на решетке- их утилизируют на полигон, на втором этапе в специальной камере остается песок. Сами стоки разбавляются водой и идут в централизованную систему водоотведения на водоочистные сооружения на острове Голодный.

По словам управляющего проектом, для конечных потребителей — жителей частного сектора или организаций, не имеющих центральной канализации, цена на откачку и вывоз ЖБО изменилась ненамного — с 250 рублей до 300 рублей за кубометр. «Расстояние между всеми станциями слива логистически выверено, перевозчикам не придется далеко везти отходы, — говорит Руслан Зейналов. — Нам же перевозчик платит 65 рублей за кубометр отходов».

В настоящее время организация имеет порядка 60 договоров на прием жидких отходов с различными перевозчиками. Прием отходов осуществляется только при наличии договора и паспорта отходов. Все машины оборудованы системой ГЛОНАСС — это обязательное требование компании. Спутниковый мониторинг позволяет следить в режиме реального времени куда едут автомобили, где забирают отходы и куда сливают. За передвижением машин следит техническая служба с помощью интерактивной карты, на точках слива также работают системы видеонаблюдения.

По оценкам специалистов, создание сети приемно-сливных станций позволит сделать прозрачной схему обращения с ЖБО, а также поможет улучшить экологическую ситуацию в регионе, в том числе, за счет предотвращения попадания загрязненных стоков в Волгу.

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— Проблема обращения с жидкими бытовыми отходами актуальна не только для Волгограда, но и для региона в целом, — говорит заместитель начальника отдела обращение с отходами облкомприроды Дмитрий Невский. — Неорганизованный сброс стоков загрязняет не только акваторию Волги, но и другие реки Волгоградской области. Этой проблеме было уделено много внимания на последнем совещании, которое проводил Волгограде премьер-министр Дмитрий Медведев. Строя такие станции, мы выводим сферу обращения с ЖБО в цивилизованное русло. В Год экологии проводятся работы по комплектованию схемы по обращению с отходами на всей территории Волгоградской области. Для этого предусмотрено создание таких приемных станций в ряде районов региона, в частности, в Ленинске, Михайловке, Волжском, Калаче-на-Дону и Урюпинске.

По данным природоохранного ведомства, долгое время ассенизаторский рынок был полностью серым и нелегальным, в последнее время ситуация стала меняться. Становится меньше ассенизаторов-нарушителей. Если в прошлом году было составлено около одной тысячи протоколов на сумму более 10 млн рублей за незаконный сброс отходов, в том числе и жидких, на почву, в ерики, в системы канализации, то в этом — всего 40.

Сотрудники облкомприроды активно привлекают для профилактики подобных правонарушений органы полиции, сотрудников ДПС, прокуратуру. Многие нарушения удается пресечь при проведении досмотра автомобилей, которые совершают транспортировку отходов. Зачастую у ассенизаторов отсутствуют документы на данный вид деятельности, который сейчас является лицензионным.

— Многие хозяйствующие субъекты пересмотрели свой подход к данной деятельности после того, как к ним были неоднократно приняты меры административного воздействия в виде штрафов, — рассказал начальник отдела госэконадзора облкомприроды Роман Федченко. — Штраф за сброс отходов для граждан составляет от 1 до 2 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей порядка 30 тысяч, а для юридических лиц до 250 тысяч рублей либо приостановление деятельности до 90 суток. Помимо штрафов за незаконный сброс отходов на почву предусмотрен расчёт вреда, нанесенного природе, а его сумма может исчисляться как десятками, так и сотнями тысяч рублей.

Сейчас облкомприроды передает материалы своих расследований в Росприроднадзор и налоговую инспекцию. В итоге получается, что один гражданин, который занимается незаконным видом деятельности, может нести ответственность по 5 статьям, и не только по административным, но и уголовным.

Нужно сказать, что в регионе ведется системная работа, направленная на решение экологических проблем, в частности, создается комплексная система обращения с отходами, проводится расчистка рек и ериков, берегоукрепление, реализуются воздухоохранные и водоохранные мероприятия. Также в Год экологии в регионе стартовала двухлетняя программа по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Ее финансирование из бюджетных и внебюджетных источников составит 24 млрд рублей.

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