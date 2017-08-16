В Дзержинском районе открыли новый пункт приема бытовых отходов
На территории Волгограда начала работать шестая
На территории Волгограда начала работать шестая
В ближайшее время инвестор планирует построить еще одну такую станцию в Краснооктябрьском районе Волгограда на улице Менделеева и еще пять станций в районах Волгоградской области. Сумма инвестиций по проекту до конца 2018 года составляет 60 млн рублей.
— В этом году будет построен пункт приема жидких бытовых отходов в Краснослободске, где остро стоит проблема незаконно сброса стоков на почву, а весной следующего года приступим к строительству пункта в Камышине, — говорит управляющий проектом Руслан Зейналов. — Также в планах строительство в Ленинске и Фролово.
Новая станция позволит принимать отходы от населения и юридических лиц, которые проживают не только в Дзержинском районе, но и в Городище. «Данное сооружение позволяет систематизировать прием жидких бытовых отходов, и, главное — свести к минимуму риск сброса на рельеф неочищенных стоков», — говорит руководитель департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда Алексей Сивокоз.
Здесь идёт трехступенчатая система очистки отходов. На первом этапе грубые примеси оседают сразу на решетке- их утилизируют на полигон, на втором этапе в специальной камере остается песок. Сами стоки разбавляются водой и идут в централизованную систему водоотведения на водоочистные сооружения на острове Голодный.
По словам управляющего проектом, для конечных потребителей — жителей частного сектора или организаций, не имеющих центральной канализации, цена на откачку и вывоз ЖБО изменилась ненамного — с 250 рублей до 300 рублей за кубометр. «Расстояние между всеми станциями слива логистически выверено, перевозчикам не придется далеко везти отходы, — говорит Руслан Зейналов. — Нам же перевозчик платит 65 рублей за кубометр отходов».
В настоящее время организация имеет порядка 60 договоров на прием жидких отходов с различными перевозчиками. Прием отходов осуществляется только при наличии договора и паспорта отходов. Все машины оборудованы системой ГЛОНАСС — это обязательное требование компании. Спутниковый мониторинг позволяет следить в режиме реального времени куда едут автомобили, где забирают отходы и куда сливают. За передвижением машин следит техническая служба с помощью интерактивной карты, на точках слива также работают системы видеонаблюдения.
По оценкам специалистов, создание сети
— Проблема обращения с жидкими бытовыми отходами актуальна не только для Волгограда, но и для региона в целом, — говорит заместитель начальника отдела обращение с отходами облкомприроды Дмитрий Невский. — Неорганизованный сброс стоков загрязняет не только акваторию Волги, но и другие реки Волгоградской области. Этой проблеме было уделено много внимания на последнем совещании, которое проводил Волгограде
По данным природоохранного ведомства, долгое время ассенизаторский рынок был полностью серым и нелегальным, в последнее время ситуация стала меняться. Становится меньше
Сотрудники облкомприроды активно привлекают для профилактики подобных правонарушений органы полиции, сотрудников ДПС, прокуратуру. Многие нарушения удается пресечь при проведении досмотра автомобилей, которые совершают транспортировку отходов. Зачастую у ассенизаторов отсутствуют документы на данный вид деятельности, который сейчас является лицензионным.
— Многие хозяйствующие субъекты пересмотрели свой подход к данной деятельности после того, как к ним были неоднократно приняты меры административного воздействия в виде штрафов, — рассказал начальник отдела госэконадзора облкомприроды Роман Федченко. — Штраф за сброс отходов для граждан составляет от 1 до 2 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей порядка 30 тысяч, а для юридических лиц до 250 тысяч рублей либо приостановление деятельности до 90 суток. Помимо штрафов за незаконный сброс отходов на почву предусмотрен расчёт вреда, нанесенного природе, а его сумма может исчисляться как десятками, так и сотнями тысяч рублей.
Сейчас облкомприроды передает материалы своих расследований в Росприроднадзор и налоговую инспекцию. В итоге получается, что один гражданин, который занимается незаконным видом деятельности, может нести ответственность по 5 статьям, и не только по административным, но и уголовным.
Нужно сказать, что в регионе ведется системная работа, направленная на решение экологических проблем, в частности, создается комплексная система обращения с отходами, проводится расчистка рек и ериков, берегоукрепление, реализуются воздухоохранные и водоохранные мероприятия. Также в Год экологии в регионе стартовала двухлетняя программа по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Ее финансирование из бюджетных и внебюджетных источников составит 24 млрд рублей.