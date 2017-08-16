Минэкономразвития: Темпы роста донской экономики станут в два раза выше общероссийских к 2020 году

«Прогноз рассчитывался на основании сценарных условий развития экономики страны в целом, расчетов и предложений муниципалитетов, отраслевых министерств и ведомств, показателей работы предприятий во всех сферах. По большинству показателей прогноза темпы роста Ростовской области превышают среднероссийские», — отметил министр экономического развития Максим Папушенко.

Согласно проанализированным данным, 2018−2020 годах рост валового регионального продукта в среднем в два раза превысят среднероссийский показатель. Совокупная прибыль донских предприятий в 2018—2020 годах увеличится на 8,7−9,7% (в среднем по стране 3,7−5,9%), а прирост оборота предприятий малого и среднего бизнеса в этот период оценивается в среднем в 7−11% в год, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.