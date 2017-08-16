Минэкономразвития: Темпы роста донской экономики станут в два раза выше общероссийских к 2020 году
На заседании регионального правительства, которое прошло 16 августа, утвердили прогноз
На заседании регионального правительства, которое прошло 16 августа, утвердили прогноз
Проект постановления представил министр экономического развития Максим Папушенко.
«Прогноз рассчитывался на основании сценарных условий развития экономики страны в целом, расчетов и предложений муниципалитетов, отраслевых министерств и ведомств, показателей работы предприятий во всех сферах. По большинству показателей прогноза темпы роста Ростовской области превышают среднероссийские», — отметил министр экономического развития Максим Папушенко.
Согласно проанализированным данным, 2018−2020 годах рост валового регионального продукта в среднем в два раза превысят среднероссийский показатель. Совокупная прибыль донских предприятий в 2018—2020 годах увеличится на 8,7−9,7% (в среднем по стране 3,7−5,9%), а прирост оборота предприятий малого и среднего бизнеса в этот период оценивается в среднем в 7−11% в год, сообщает