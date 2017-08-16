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17:45 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Аграрии Воронежской области поставили рекорд по сбору зерна

В регионе впервые собрали более 4 млн т всего за 25 суток.

Источник: РИА "Воронеж"

Аграрии впервые собрали с полей Воронежской области более 4 млн т зерна за рекордно короткий срок — 25 суток, сообщила пресс-служба облправительства в среду, 16 августа. Средняя урожайность составила 41,5 ц/га — это лучший результат в истории полеводства региона. В 2016 году к середине августа собрали только 3,3 млн. т при урожайности 34,3 ц/га.

Первый миллион тонн зерна обмолотили к 28 июля. Лидерами по урожайности стали аграрии Репьевского района. Они убрали 53,5 ц/га. Второй миллион тонн зерна собрали к 4 августа. Самую высокую урожайность отметили в Кантемировском районе — 141,3 тыс. т. Третий миллион собрали 9 августа. Аграрии из 11 районов региона намолотили более 100 тыс. т зерна. Лучшими стали Россошанский (178,2 тыс. т), Богучарский (177,3 тыс. т) и Кантемировский (169 тыс. т) районы.

К 16 августа в Воронежской области убрали 945 тыс. га площадей ранних зерновых — 80% от плана. Среднесуточные темпы уборки — 50 тыс. га. Первыми уборку завершили Ольховатский и Кантемировский районы.

Более 95% убрали в Воробьевском и Лискинском районах. В Аннинском районе с 71% площадей собрали 205 тыс. т зерна. Урожайность свыше 45 ц/га зафиксировали в Аннинском, Лискинском, Нижнедевицком, Новоусманском, Острогожском, Рамонском, Репьевском и Хохольском районах. Урожайность от 40 до 45 ц/га наблюдается в 12 муниципальных районах. Половина зерна является продовольственным.

Одновременно с уборкой зерновых аграрии готовятся к осеннему севу. В регион завезли 27 тыс. т минеральных удобрений — 17% от плана. Почву под озимые подготовили на площади 366 тыс. га, или 52% к плану. Зябь вспахана на площади 286 тыс. га (20% от плана).

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