В краснодарском аэропорту приземлился первый широкофюзеляжный Airbus

Краснодар. 16 августа — Новая Кубань. В Международном аэропорту Краснодар приземлился рейс из Москвы. Перелет выполнял лайнер компании «Аэрофлот». В 14:45 воздушное судно доставило в краевую столицу 245 пассажиров. Граждане летели с особым комфортом, так как борт является широкофюзеляжным. Рейс выполнил Airbus А330−200. Для Краснодара это первый прецедент приема на взлетно-посадочной полосе самолетов такого класса.

После завершения мучительной реконструкции аэропорт получил сертификат на обслуживание широкофюзеляжных воздушных судов — Airbus А321, Airbus А330, Boeing 767. Об этом сообщает пресс-служба «Базэл Аэро».



Напомним, что реконструкция велась на протяжении 4 лет. За это время успели заменить асфальто-бетонное покрытие на участке размером 300*60 метров. Причем процесс сопровождался серьезными проблемами в аспекте «освоения» денег. Аэропорт чуть не закрыли, рабочие устраивали забастовку, а министр транспорта РФ даже был вынужден прервать отпуск, чтобы вмешаться в ситуацию.

Дело ещё и в том, что после долгожданного завершения работ замминистра транспорта Краснодарского края сделал ключевое заявление, что теперь краснодарский аэропорт станет практически всепогодным. Разве для этого достаточно лишь нового асфальто-бетонного покрытия?

В перечне выполненных работ числится замена инженерных сетей, замена свето-сигналтного оборудования. А вот об обновлении радио-навигационной системы не упоминается.