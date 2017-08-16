В краснодарском аэропорту приземлился первый широкофюзеляжный Airbus
Обслуживание рейсов стало возможным после долгожданного завершения реконструкции
Обслуживание рейсов стало возможным после долгожданного завершения реконструкции
Краснодар. 16 августа — Новая Кубань. В Международном аэропорту Краснодар приземлился рейс из Москвы. Перелет выполнял лайнер компании «Аэрофлот». В 14:45 воздушное судно доставило в краевую столицу 245 пассажиров. Граждане летели с особым комфортом, так как борт является широкофюзеляжным. Рейс выполнил Airbus А330−200. Для Краснодара это первый прецедент приема на
После завершения мучительной реконструкции аэропорт получил сертификат на обслуживание широкофюзеляжных воздушных судов — Airbus А321, Airbus А330, Boeing 767. Об этом сообщает
Напомним, что реконструкция велась на протяжении 4 лет. За это время успели заменить
Дело ещё и в том, что после долгожданного завершения работ замминистра транспорта Краснодарского края сделал ключевое заявление, что теперь краснодарский аэропорт станет практически всепогодным. Разве для этого достаточно лишь нового
В перечне выполненных работ числится замена инженерных сетей, замена
Очевидно, что благополучное приземление широкофюзеляжного борта — большая заслуга той самой