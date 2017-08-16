Воронежская УК попалась на подделке документов
Управляющая компания фальсифицировала итоги собрания жильцов.
Управляющая компания фальсифицировала итоги собрания жильцов.
Работники АО «УК Ленинского района» подделали итоги собрания жильцов дома по улице Челюскинцев, 82 в Воронеже. На основании фиктивных документов жильцам начислили плату за водоснабжение сверх норматива, сообщила
Сотрудники прокуратуры выявили нарушение в ходе проверки по соблюдению жилищных прав граждан. Выяснилось, что фактически общее собрание жильцов дома не проводилось и собственники не принимали решение о распределении объемов коммунальных услуг, потребленных сверх норматива. Подписи, поставленные в листах голосования, жильцам не принадлежат.
Материалы прокурорской проверки направили в полицию.
Ни их основании орган дознания возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей). Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на 2 года.
В июне 2017 года управляющая компания уже попадалась на аналогичном нарушении. Тогда сотрудники прокуратуры заподозрили «УК Ленинского района» в подделке протокола общего собрания жильцов многоквартирного дома № 11 по улице Моисеева. Под документов стояли подписи умерших людей. По факту нарушения также возбудили уголовное дело.