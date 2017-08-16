Воронежская УК попалась на подделке документов

Источник: РИА "Воронеж"

Работники АО «УК Ленинского района» подделали итоги собрания жильцов дома по улице Челюскинцев, 82 в Воронеже. На основании фиктивных документов жильцам начислили плату за водоснабжение сверх норматива, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в среду, 16 августа.

Сотрудники прокуратуры выявили нарушение в ходе проверки по соблюдению жилищных прав граждан. Выяснилось, что фактически общее собрание жильцов дома не проводилось и собственники не принимали решение о распределении объемов коммунальных услуг, потребленных сверх норматива. Подписи, поставленные в листах голосования, жильцам не принадлежат.

Материалы прокурорской проверки направили в полицию.

Ни их основании орган дознания возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей). Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на 2 года.