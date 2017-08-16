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17:47 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская УК попалась на подделке документов

Управляющая компания фальсифицировала итоги собрания жильцов.

Источник: РИА "Воронеж"

Работники АО «УК Ленинского района» подделали итоги собрания жильцов дома по улице Челюскинцев, 82 в Воронеже. На основании фиктивных документов жильцам начислили плату за водоснабжение сверх норматива, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в среду, 16 августа.

Сотрудники прокуратуры выявили нарушение в ходе проверки по соблюдению жилищных прав граждан. Выяснилось, что фактически общее собрание жильцов дома не проводилось и собственники не принимали решение о распределении объемов коммунальных услуг, потребленных сверх норматива. Подписи, поставленные в листах голосования, жильцам не принадлежат.
Материалы прокурорской проверки направили в полицию.

Ни их основании орган дознания возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей). Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на 2 года.

В июне 2017 года управляющая компания уже попадалась на аналогичном нарушении. Тогда сотрудники прокуратуры заподозрили «УК Ленинского района» в подделке протокола общего собрания жильцов многоквартирного дома № 11 по улице Моисеева. Под документов стояли подписи умерших людей. По факту нарушения также возбудили уголовное дело.

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