Подписаны соглашения с тремя новыми резидентами ТОР Тольятти
Во вторник, 15 августа, в администрации Тольятти состоялось подписание соглашения с новыми резидентами ТОР «Тольятти».
Во вторник, 15 августа, в администрации Тольятти состоялось подписание соглашения с новыми резидентами ТОР «Тольятти».
Работу в рамках ТОР начинают сразу три компании — ООО «ТТС ЗАКАЛКА», ООО «ХМ РУС» и ООО «Металлист-Тольятти».
«По состоянию на 14 августа 2017 года в комиссию по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществление деятельности на территории опережающего
«ТТС ЗАКАЛКА» займется производством изделий из листового стекла. Общая стоимость проекта — более 30,5 млн руб., количество рабочих мест — 26, все они будут созданы в этом году.
Компания «ХМ РУС» вложит 311,3 млн руб. в производство радиаторов отопления. При этом будет создано 180 рабочих мест, 40 из них — в первый год реализации проекта.
Заявка ООО «Металлист-Тольятти» была одобрена еще в апреле. Это один из самых крупных проектов ТОР по количеству создаваемых рабочих мест — инвестор готов обеспечить работой более 500 человек. Объем инвестиций составил 32 млн рублей.
Еще два инвестора — ООО «ГРАН ЛИМИТЕД» и ООО «АКТИВ ТМК» — получили одобрение заявок и заключат соглашение дистанционно.
Планируется, что компания «ГРАН ЛИМИТЕД» создаст центр разработки программного обеспечения для контактных центров. Общая стоимость проекта составляет 59,5 млн руб., количество рабочих мест — 193, в том числе 78 единиц в 2017 году.
Фирма «АКТИВ ТМК» собирается наладить производство светодиодного оборудования и технических жидкостей.5 млн руб., количество рабочих мест — 39.
Напомним, что на сегодняшний день в ТОР вступили уже 12 предприятий, которые готовы предложить горожанам более 1,2 тыс. рабочих мест. Общий объем заявленных резидентами инвестиций составляет 3,4 млрд рублей.
Ранее статус резидента получили ООО «АКОМ Индастриал», ООО «БИА», ООО «ТОР ТЗПО», ООО СП «Граниферт», ООО «Сарди Пекеджинг», ООО «БРАЙС» и ООО «ЗЕТТА».
Так, ООО «Сарди Пекеджинг», ООО «БРАЙС» и ООО «ЗЕТТА», соглашения с которым были подписаны в июле, инвестируют 430 млн руб. и уже в этом году планируют создать в Тольятти 40 рабочих мест.
Трехстороннее соглашение между министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, администрацией Тольятти и резидентами ТОР «Тольятти» заключается сроком на 10 лет — именно на столько рассчитан проект территории опережающего развития. Соглашение содержит обязательства сторон: бизнес инвестирует в создание производств, а власти оказывают ему всю необходимую поддержку.