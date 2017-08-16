Подписаны соглашения с тремя новыми резидентами ТОР Тольятти

Работу в рамках ТОР начинают сразу три компании — ООО «ТТС ЗАКАЛКА», ООО «ХМ РУС» и ООО «Металлист-Тольятти».

Подписи под документами поставили вице-губернатор — министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, глава Тольятти Сергей Анташев, а также руководители компаний-резидентов.

«По состоянию на 14 августа 2017 года в комиссию по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществление деятельности на территории опережающего социально-экономического развития в Тольятти поступило 14 заявок, — рассказал Кобенко. — Пять заявок за последние две недели были поддержаны комиссией, с ними будут подписаны соглашения: с тремя компаниями — в очном формате, с двумя — дистанционно. Из 14 заявок одну пока отправили на доработку, мы планируем совершить выезд на предприятие, и одну заявку мы пока отклонили — ждем, что компания доработает заявку и обратится повторно».

«ТТС ЗАКАЛКА» займется производством изделий из листового стекла. Общая стоимость проекта — более 30,5 млн руб., количество рабочих мест — 26, все они будут созданы в этом году.

Компания «ХМ РУС» вложит 311,3 млн руб. в производство радиаторов отопления. При этом будет создано 180 рабочих мест, 40 из них — в первый год реализации проекта.

Заявка ООО «Металлист-Тольятти» была одобрена еще в апреле. Это один из самых крупных проектов ТОР по количеству создаваемых рабочих мест — инвестор готов обеспечить работой более 500 человек. Объем инвестиций составил 32 млн рублей.

Еще два инвестора — ООО «ГРАН ЛИМИТЕД» и ООО «АКТИВ ТМК» — получили одобрение заявок и заключат соглашение дистанционно.

Планируется, что компания «ГРАН ЛИМИТЕД» создаст центр разработки программного обеспечения для контактных центров. Общая стоимость проекта составляет 59,5 млн руб., количество рабочих мест — 193, в том числе 78 единиц в 2017 году.

Фирма «АКТИВ ТМК» собирается наладить производство светодиодного оборудования и технических жидкостей.5 млн руб., количество рабочих мест — 39.

Напомним, что на сегодняшний день в ТОР вступили уже 12 предприятий, которые готовы предложить горожанам более 1,2 тыс. рабочих мест. Общий объем заявленных резидентами инвестиций составляет 3,4 млрд рублей.

Ранее статус резидента получили ООО «АКОМ Индастриал», ООО «БИА», ООО «ТОР ТЗПО», ООО СП «Граниферт», ООО «Сарди Пекеджинг», ООО «БРАЙС» и ООО «ЗЕТТА».

Так, ООО «Сарди Пекеджинг», ООО «БРАЙС» и ООО «ЗЕТТА», соглашения с которым были подписаны в июле, инвестируют 430 млн руб. и уже в этом году планируют создать в Тольятти 40 рабочих мест.