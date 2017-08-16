В сентябре из Ростова в Адлер в первый рейс отправится двухэтажный поезд

Так, за первый месяц продажи на первый рейс из Адлера оформлено 292 билета, что составляет порядка 64% от предложенных мест.

Уточняется, что поезд участвует в акции «Бархатный сезон». При покупке за 60−30 суток до отправления стоимость проезда в купе составляет 1232 рубля. Даты поездки по акции: с 1 октября по 16 декабря 2017 года.

Двухэтажный поезд отправится в первый рейс из Ростова 13 сентября, из Адлера — 14 сентября. Он будет курсировать через день. В остальные дни по маршруту продолжит ездить одноэтажный поезд.