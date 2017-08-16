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18:17 (мск), источник: РИА Новости

Власти Краснодарского края устроят в Москве ярмарку кубанской продукции

КРАСНОДАР, 16 авг — РИА Новости. Продукция ведущих производителей Кубани, блюда кубанской кухни и традиции казачества будут представлены на выставке-ярмарке, приуроченной к празднованию 80-летия со дня образования Краснодарского края. Мероприятие пройдет в Москве с 28 сентября по 1 октября, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Источник: РИА Новости

«Празднование 80-летия со дня образования края становится поистине масштабным и выходит за пределы региона. Осенью к нам присоединятся жители и гости Москвы — с 28 сентября по 1 октября на одной из главных площадок страны — площади Революции — пройдут кубанские гуляния», — сказал Кондратьев.

По его словам, на территории в пять тысяч квадратных метров власти региона проведут выставку-ярмарку, где будет представлена продукция ведущих производителей Краснодарского края. Планируется, что кубанские производители займут 48 торговых шале и порядка 20 — ресторанных.

«Наши гости смогут также оценить блюда кубанской кухни, познакомиться с традициями казачества и услышать легендарные творческие коллективы городов и районов края», — добавил губернатор.

Как уточняет пресс-служба администрации региона, в рамках Дней Краснодарского края в Москве жителям и гостям столицы будут представлены овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, кондитерские изделия, мясная продукция, полуфабрикаты и другие товары от кубанских производителей.

Также посетители выставки-ярмарки смогут познакомиться с возможностями агротуризма южного региона, принять участие в мастер-классах кубанских мастеров и ремесленников, посетить интерактивные площадки и игровые программы с элементами традиционных казачьих игр и забав, сделать памятные снимки в фотозонах в кубанской стилистике.

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