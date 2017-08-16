Власти Краснодарского края устроят в Москве ярмарку кубанской продукции
КРАСНОДАР, 16 авг — РИА Новости. Продукция ведущих производителей Кубани, блюда кубанской кухни и традиции казачества будут представлены на
КРАСНОДАР, 16 авг — РИА Новости. Продукция ведущих производителей Кубани, блюда кубанской кухни и традиции казачества будут представлены на
«Празднование 80-летия со дня образования края становится поистине масштабным и выходит за пределы региона. Осенью к нам присоединятся жители и гости Москвы — с 28 сентября по 1 октября на одной из главных площадок страны — площади Революции — пройдут кубанские гуляния», — сказал Кондратьев.
По его словам, на территории в пять тысяч квадратных метров власти региона проведут
«Наши гости смогут также оценить блюда кубанской кухни, познакомиться с традициями казачества и услышать легендарные творческие коллективы городов и районов края», — добавил губернатор.
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