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21:53 (мск), источник: РИА Новости

На Урал прибыл первый эшелон с отработавшим ядерным топливом АПЛ

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Первый эшелон с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) атомных подводных лодок из хранилища в Губе Андреева (Мурманская область) прибыл на предприятие госкорпорации «Росатом» «Производственное объединение «Маяк» (Озерск, Челябинская область), где это топливо будет переработано, сообщила пресс-служба «Маяка».

Первая партия этих отработавших топливных сборок была вывезена 27 июня нынешнего года из Губы Андреева на судне-контейнеровозе «Россита» для дальнейшей переработки. Тем самым начался ключевой этап по очистке Северо-Запада РФ от ОЯТ атомных субмарин и повышению ядерной и радиационной безопасности, а также улучшения экологической обстановки в этом регионе.

В течение продолжительного времени совместными усилиями специалистов из России и ряда стран создавались системы обращения с ОЯТ в Губе Андреева и его последующей транспортировки на переработку на ПО «Маяк». В настоящее время в Губе Андреева хранится 22 тысячи отработавших топливных сборок с атомных подлодок и более 17 тысяч тонн твердых и сотни кубометров жидких радиоактивных отходов.

За всё время осуществления уникального экологического проекта на «Маяк» будет доставлено 50 эшелонов с отработавшим ядерным топливом атомных субмарин.

«В 80-е годы прошлого века наше предприятие уже переработало большое количество кондиционного ОЯТ атомных подводных лодок и мирных транспортных судовых установок. Сейчас мы вышли на финишную прямую решения проблемы переработки дефектного ОЯТ АПЛ. Будем накапливать опыт, совершенствоваться, и в зависимости от темпов работы за 5−10 лет полностью решим проблему переработки накопленного дефектного отработавшего ядерного топлива АПЛ с Севера», — отметил главный инженер «Маяка» Дмитрий Колупаев, слова которого приводятся в сообщении.

На «Маяке» к настоящему времени создан уникальный, не имеющий аналогов в мире комплекс, позволяющий перерабатывать отработавшее ядерное топливо любого типа, в том числе ОЯТ атомных подводных лодок, и, в частности, дефектные топливные сборки. После переработки ядерные материалы будут использованы в производстве топлива для нужд атомной энергетики.

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