На Урал прибыл первый эшелон с отработавшим ядерным топливом АПЛ

Первая партия этих отработавших топливных сборок была вывезена 27 июня нынешнего года из Губы Андреева на судне-контейнеровозе «Россита» для дальнейшей переработки. Тем самым начался ключевой этап по очистке Северо-Запада РФ от ОЯТ атомных субмарин и повышению ядерной и радиационной безопасности, а также улучшения экологической обстановки в этом регионе.

В течение продолжительного времени совместными усилиями специалистов из России и ряда стран создавались системы обращения с ОЯТ в Губе Андреева и его последующей транспортировки на переработку на ПО «Маяк». В настоящее время в Губе Андреева хранится 22 тысячи отработавших топливных сборок с атомных подлодок и более 17 тысяч тонн твердых и сотни кубометров жидких радиоактивных отходов.

За всё время осуществления уникального экологического проекта на «Маяк» будет доставлено 50 эшелонов с отработавшим ядерным топливом атомных субмарин.

«В 80-е годы прошлого века наше предприятие уже переработало большое количество кондиционного ОЯТ атомных подводных лодок и мирных транспортных судовых установок. Сейчас мы вышли на финишную прямую решения проблемы переработки дефектного ОЯТ АПЛ. Будем накапливать опыт, совершенствоваться, и в зависимости от темпов работы за 5−10 лет полностью решим проблему переработки накопленного дефектного отработавшего ядерного топлива АПЛ с Севера», — отметил главный инженер «Маяка» Дмитрий Колупаев, слова которого приводятся в сообщении.