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18:33 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

ФАС заподозрила «Магнит» и «Дикси» в дискриминации поставщиков

Московское областное УФАС России возбудило дела в отношении ритейлеров «Магнит» и «Дикси» по признакам нарушения закона «О торговле». Об этом сообщается на сайте УФАС.

Ведомство провело проверку и обнаружило, что ритейлеры установили различные требования по выплате вознаграждений. Это, по мнению ведомства, свидетельствует о создании дискриминационных условий для поставщиков.

О конфликтах «Дикси» с поставщиками сообщалось ранее. Ритейлер в апреле расторг договор поставки с подмосковным производителем колбас «Мортадель», сославшись на претензии к качеству. Этому предшествовал конфликт компаний из-за размера торговых наценок.

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