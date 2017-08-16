ФАС заподозрила «Магнит» и «Дикси» в дискриминации поставщиков
Московское областное УФАС России возбудило дела в отношении ритейлеров «Магнит» и «Дикси» по признакам нарушения закона «О торговле». Об этом сообщается на сайте УФАС.
Московское областное УФАС России возбудило дела в отношении ритейлеров «Магнит» и «Дикси» по признакам нарушения закона «О торговле». Об этом сообщается на сайте УФАС.
Ведомство провело проверку и обнаружило, что ритейлеры установили различные требования по выплате вознаграждений. Это, по мнению ведомства, свидетельствует о создании дискриминационных условий для поставщиков.
О конфликтах «Дикси» с поставщиками сообщалось ранее. Ритейлер в апреле расторг договор поставки с подмосковным производителем колбас «Мортадель», сославшись на претензии к качеству. Этому предшествовал конфликт компаний