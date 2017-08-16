В ФАС заявили, что не позволят сохранить роуминг в России

Источник: РИА Новости

«Я могу сказать, что мы считаем эту ситуацию весьма важной даже и с политической точки зрения. Мы политикой не занимаемся, но политики уже в Госдуме и в Совфеде высказались об этом. Мы добьем эту ситуацию, не позволим, чтобы у нас в стране был внутрироссийский роуминг», — сказал глава службы журналистам.

Мы готовы уважительно работать с компаниями, рассматривать сроки, технологии, входить в положение. Мы все готовы, мы здравые люди, но мы не позволим, чтобы в нашей единой стране был такой роуминг, который говорит, что мы не одна страна. Игорь Артемьев Глава ФАС

В июле ФАС вынесла предупреждения компаниям «большой четверки» («МТС», «Мегафон», «Вымпелком» и «Т2 Мобайл») из-за цен во внутрисетевом роуминге, предписав избавиться от разницы в ценах к 13 августа. Однако лишь одна из компаний связи подала мотивированное ходатайство, и служба его одобрила, продлив исполнение предписания. В отношении трех других компаний связи в течение недели могут быть возбуждены антимонопольные дела.

Ранее ФАС уже возбудила дела в отношении «большой четверки» из-за цен в национальной роуминге. Их рассмотрение пройдет 26—29 сентября.