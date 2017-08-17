Между Минском и Екатеринбургом могут восстановить прямое авиасообщение

Такое заявление глава региона сделал на встрече с временным поверенным в делах Посольства РФ в Республике Беларусь Вадимом Гусевым и торговым представителем РФ в Республике Беларусь Константином Артюшиным во время рабочей поездки в Минске, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики администрации губернатора Свердловской области.

«Среди наших внешнеэкономических партнеров Беларусь занимает 13 место в целом и второе место среди партнеров в рамках СНГ, уступая лишь Казахстану. К стратегическим направлениям сотрудничества мы относим энергетику, машиностроение, здравоохранение, медицинскую и фармацевтическую промышленность. Перспективной видится сфера высоких технологий и автоматизации», — отметил Евгений Куйвашев на встрече с Вадимом Гусевым и Константином Артюшиным в Минске.

Глава Свердловской области также сообщил о том, что одной из целей его визита в Минск стало проведение переговоров о возможном восстановлении прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Минском, прерванное некоторое время назад.

Временный поверенный в делах Посольства РФ в Республике Беларусь Вадим Гусев поддержал эту инициативу.

«Свердловскую область и Республику Беларусь связывают надежные торгово-экономические отношения. Сотрудничество проходит в активном ключе. Вопрос восстановления прямого рейса между Минском и вашим регионом нужно ставить сегодня в полный рост», — сказал он.

Евгений Куйвашев сообщил, что взаимный товарооборот Среднего Урала и Белоруссии в 2016 году составил около 200 млн долларов.

За первые пять месяцев текущего года двусторонняя торговля выросла на 31%, товарооборот составил 98 млн долларов. Беларусь традиционно участвует в выставках ИННОПРОМ, проходящих в Екатеринбурге. Созданы площадки для обсуждения совместных проектов в индустрии, сельском хозяйстве, культуре и туризме. Это, в первую очередь, совет делового сотрудничества, возглавляемый с белорусской стороны вице-премьером Владимиром Семашко.

Отметим, что Уральский турбинный завод, тесно взаимодействующий с белорусскими энергетиками, поставил в разные годы 20 паровых турбин для электростанций Республики — это 60% парка турбин в стране. Сообщается, что объем закупок будет расти. Кроме того, «Синара — Транспортные машины» и «БЕЛАЗ» внедряют дизельный двигатель нового поколения на платформы карьерных самосвалов, а «Уральский оптико-механический завод» и белорусская холдинговая компания «Интеграл» выпускают на совместном предприятии аппараты искусственной вентиляции легких.

Особое направление сотрудничества связано с аграрно-промышленным сектором. Министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев, который в составе свердловской делегации также находится в Минске, провел встречу с главой Минсельхоза Леонидом Заецом и посетил предприятия, производящие сельскохозяйственную технику. Дмитрий Дегтярев высоко оценил качество продукции белорусских партнеров и отметил, что техника может найти достойное применение в хозяйствах свердловских аграриев.