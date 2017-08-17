В Волгограде продолжается обновление проезжей части улицы Рабоче-Крестьянской

Как сообщает пресс-служба мэрии, протяженность ремонтируемого участка составляет 3,3 км. Спецтехника вышла на объект десять дней назад и на сегодня срезала 40 из 76 тыс. кв. метров покрытия, на 45 процентов выполнено устройство выравнивающего слоя асфальтобетона.

Фрезерование и асфальтирование ведутся в ночное время, днем дорожные бригады восстанавливают люки колодцев и ливнеприемники. На южной границе Рабоче-Крестьянская соединяется с ул. Льва Толстого, где сейчас также идет восстановление покрытия, на северной границе — с проспектом им. Ленина, получившим обновление в прошлом году. Таким образом, Первая продольная магистраль обновится на всем своем протяжении в пяти районах города. Дорожные работы ведутся в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Ввиду высокой транспортной загруженности улицы основные работы крупногабаритной спецтехники организованы в ночное время: после того, как снижается интенсивность движения, на объект выходят фреза, асфальтоукладчик, катки и самосвалы. Сейчас, когда большая часть намеченных планов по фрезерованию выполнена и уложена почти половина выравнивающего слоя, бригады приступили к восстановлению колодцев и ливнеприемников. Эти работы проводятся днем.