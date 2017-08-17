В Волгограде продолжается обновление проезжей части улицы Рабоче-Крестьянской
В Ворошиловском районе Волгограда активными темпами продолжаются работы по комплексному обновлению дорожного полотна на ул.
В Ворошиловском районе Волгограда активными темпами продолжаются работы по комплексному обновлению дорожного полотна на ул.
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Фрезерование и асфальтирование ведутся в ночное время, днем дорожные бригады восстанавливают люки колодцев и ливнеприемники. На южной границе
Ввиду высокой транспортной загруженности улицы основные работы крупногабаритной спецтехники организованы в ночное время: после того, как снижается интенсивность движения, на объект выходят фреза, асфальтоукладчик, катки и самосвалы. Сейчас, когда большая часть намеченных планов по фрезерованию выполнена и уложена почти половина выравнивающего слоя, бригады приступили к восстановлению колодцев и ливнеприемников. Эти работы проводятся днем.
— Переустройство и прочистка ливнеприемников — очень трудоёмкая и кропотливая работа, — рассказал прораб дорожной организации Семён Мелихов. — За два дня мы восстановили 10 колодцев, но планируем увеличить число бригад и нарастить темпы работы. Всего на объекте необходимо привести в порядок 109 ливневых колодцев и 146 люков смотровых колодцев.