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09:19 (мск), источник: "Российская газета"

Каждый пятый бизнесмен на Урале не овладел финансовой грамотой

Аналитический центр НАФИ по инициативе Центробанка провел исследование уровня финансовой грамотности российских предпринимателей. Эксперты опросили более двух тысяч руководителей и собственников микро-, малых и средних предприятий во всех федеральных округах страны.

Оценивались не только теоретические познания, но и умение использовать финансовые инструменты в работе, и рациональное отношение к ним как к средству развития бизнеса.

Результаты исследования оказались печальны, хотя и предсказуемы. Сводный индекс финграмотности предпринимателей составил 62 балла из 100 возможных. При этом хуже всего испытуемые знают теорию (53 балла).

Пятая часть опрошенных продемонстрировала крайне низкий уровень финансовой грамотности. В основном это руководители и собственники микропредприятий с годовым оборотом менее 10 миллионов рублей.

Высокий уровень показали 23 процента, остальные — средний. Любопытно, что среди предпринимателей-«двоечников» выше доля женщин, чем в среднем по выборке (37 процентов против 31-го). Аналитики считают, что именно из-за отсутствия необходимых знаний и неуверенности в себе женщины реже мужчин решаются привлекать финансовые институты для развития бизнеса, пытаясь справляться своими силами.

— Я думаю, что в реальности навыками финансовой оценки бизнес-решений владеет гораздо меньше предпринимателей, чем зафиксировано в отчете, — говорит сопредседатель Свердловского отделения «Опоры России» Дмитрий Ханин. — И чем дальше от центра, тем хуже обстоят дела с финансовой грамотностью. Принцип «купил за рубль — продал за два» продолжает владеть умами многих бизнесменов. Даже люди с дипломом о профильном образовании не имеют навыков практического применения своих знаний.

Крупные федеральные игроки финансируют обновление основных фондов таких же гигантов — приобретение самолетов, судов, вагонов. Регио­нальные компании работают в основном с малым и средним бизнесом.

И действительно, 52 процента опрошенных согласились, что им не помешало бы пройти обучение. Они заявили, что хотят узнать о сути различных финансовых услуг, о «подводных камнях» при их использовании, способах привлечения дополнительных средств и даже о ведении личного финплана и семейного бюджета.

В Свердловской области несколько организаций занимаются просвещением бизнесменов. К примеру, областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) ведет бесплатную образовательную программу «Начни свое дело», в учебном плане которой есть блок, посвященный финансам. Кроме того, фонд предлагает программу «Управление финансовыми ресурсами», ориентированную на экспортеров.

Екатеринбургский центр развития предпринимательства каждый четверг организует консультации для начинающих и действующих бизнесменов по юридическим и финансовым вопросам, время от времени проводят бесплатные мастер-классы крупные федеральные банки. Можно найти электронные пособия в Интернете: здесь помогут порталы «Азбука финансов», «Финкласс», «Мегапрорыв» и другие.

Тем не менее эксперты считают, что такого набора образовательных инструментов недостаточно. По словам руководителя департамента организационно-методической работы СОФПП Людмилы Капаниной, в среде предпринимателей сегодня особенно востребованы краткосрочные курсы, в рамках которых они могут освоить определенный финансовый инструмент, необходимый им в работе.

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